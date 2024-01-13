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    На выборах президента Тайваня лидирует кандидат от правящей партии. Его оппонент признал поражение

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    9 комментариев

    Действующий вице-президент Тайваня Лай Циндэ, кандидат от правящей демократической прогрессивной партии (ДПП), лидирует на выборах президента. Он набрал 3,98 миллиона голосов.

    Общее население Тайваня составляет 24 миллиона человек. Как сообщает 13 января РБК, кандидаты от оппозиции партии Гоминьдан Хоу Юи (мэр Нового Тайбэя) и глава Тайваньской народной партии (ТНП) Кэ Вэньчжэ (бывший мэр Тайбэя) набрали 3,29 миллиона и 2,61 миллиона голосов соответственно.

    Выступающий за диалог с Китаем Хоу Юи, как сообщает ТАСС, признал поражение, сделав соответствующее заявление на местном телевидении.

    Лидирующий на выборах главы Тайваня Лай Циндэ заявлял, что намерен сократить экономическую зависимость от Китая и укрепить отношения с США. Однако он же отмечал, что важно вести диалог с КНР ради мира.

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    Комментарии 9

    Гость13 Янв 2024 в 16:07
    Си, от со си
    +1−0
    Гость13 Янв 2024 в 16:06
    хорошая новость
    +1−0
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