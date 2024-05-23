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    Китай начал двухдневные военные учения вокруг острова Тайвань

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    Военнослужащие Восточной зоны боевого командования (ВЗБК) Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в четверг, 23 мая, начали военные учения вокруг острова Тайвань. Маневры продлятся в течение двух дней. Об этом 23 мая сообщила пресс-служба НОАК.

    Так, учения по отработке ударов по морским и наземным целям проводятся в Тайваньском проливе к северу и югу от острова, а также вокруг островов Цзиньмэнь, Мацзу, Уцю и Дунъинь. В них принимают участие сухопутные, военно-морские, военно-воздушные и ракетные силы.

    По словам официального представителя ВЗБК Ли Си, цель мероприятия состоит в проверке реальных боевых возможностей и координации сил своих подразделений.

    В декабре прошлого года лидер Китая Си Цзиньпин предупредил американского президента Джо Байдена во время саммита в Сан-Франциско, что Пекин намерен воссоединить Тайвань с материковым Китаем.

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