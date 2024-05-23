Елена Шушунова. История последней великой советской гимнастки, которая умерла в 49 лет

Фото: предоставлено комитетом по физической культуре и спорту СПб Поделиться Поделиться





Сегодня, 23 мая, знаменитой ленинградской гимнастке Елене Шушуновой исполнилось бы 55 лет. Легендарная спортсменка скоропостижно скончалась шесть лет назад, так и не найдя себя после короткой, но выдающейся карьеры.



Середнячок

Шушунова начинала заниматься гимнастикой у заслуженного тренера РСФСР Галины Рубцовой в спортивной школе СКА. Елену считали способной, с хорошими природными данными, но не особо выдающейся. Про таких говорят «крепкий середнячок».

«Она никогда не была заносчивой или завистливой. Наоборот, очень добрая, воспитанная, вежливая девочка. И очень отзывчивая. Не зря же она потом стала капитаном команды на чемпионате мира и на Олимпийских играх», — вспоминает в разговоре с «Фонтанкой» президент Федерации спортивной гимнастики Петербурга Наталья Михайловская, с которой Шушунова была знакома с детства.



Все изменилось, когда Елена перешла в группу к Виктору Николаевичу Гавриченкову. В его руках этот неограненный ленинградский бриллиант засверкал по-настоящему.

В 11 лет Елена Шушунова стала мастером спорта международного класса и попала в обойму сборной СССР, в состав которой было очень сложно пробиться.

«Лену всегда отличала выдающаяся работоспособность, она очень много делала, всегда была в контакте с тренером, и я не припомню, чтобы она капризничала, говорила, что устала или что ей что-то не нравится», — продолжает Михайловская.



Свой шанс Шушунова не упустила. В 1982 году она выиграла вольные упражнения на юниорском чемпионате Европы, а годом позже — Кубок СССР в многоборье. Уже перед Олимпиадой-1984 в Лос-Анджелесе 15-летняя Шушунова была одной из самых перспективных гимнасток в мире, и первые медали она должна была взять именно там, но в дело вмешалась политика. Сборная СССР решила бойкотировать Игры.

«Не помню, чтобы Лена как-то сильно переживала из-за этого. Там, конечно, труднее пришлось ее подруге Наташе Юрченко, которая была старше на четыре года и которая из-за бойкота вообще осталась без Олимпиады. Она же после этого и завершила карьеру», — рассказывает Михайловская.



Взлет талантливой гимнастки пришлось отложить.

Первый триумф



Фото: предоставлено комитетом по физической культуре и спорту СПб Поделиться Поделиться





Зато год спустя Шушунова стала настоящим триумфатором чемпионата мира в Монреале, хотя стартовала она очень слабо: заняла лишь 17-е место на брусьях и не пробилась в финал многоборья. Однако старший тренер женской команды Андрей Родионенко точно что-то знал. Иначе как можно объяснить его решение заменить Ольгу Мостепанову и Ирину Бараксанову на Шушунову и Оксану Омельянчик. В итоге ленинградская спортсменка взяла золото в многоборье, опорном прыжке, командных соревнованиях, а также серебро в вольных упражнениях и бронзу на бревне. По признанию Елены, если бы не этот успех в Монреале, она бы уже тогда закончила свою карьеру.



В Монреале началось и ее противостояние с Даниэлой Силиваш из Румынии, которая стала на этом чемпионате мира второй в многоборье, но обошла Шушунову в брусьях, бревне и вольных. Так они и сражались друг с другом на разных соревнованиях вплоть до самой Олимпиады-1988, где случился финальный раунд их разборок. Это были две лучшие гимнастки в мире, и то, что они устроили в Сеуле, стало одной из самых ярких страниц в истории Олимпийских игр.

Битва с Силиваш

В многоборье соперничество между Шушуновой и Силиваш решалось на уровне тысячных баллов. К последнему снаряду преимущество гимнастки из Ленинграда составляло всего 0,025 балла. Силиваш потрясающе исполнила вольные упражнения. Это было чистейшее исполнение, без единой помарки. Судьи без сомнений поставили ей «десятку». Сложно даже представить, что в тот момент творилось на душе у Шушуновой, ведь ей под колоссальным давлением нужно было выступить на таком же безупречном уровне, чтобы сохранить первое место. Но это и отличает великих спортсменов: в такие моменты они не ломаются. И 19-летняя Шушунова тоже не сломалась. Её вольные упражнения на Олимпиаде в Сеуле стали шедевром на все времена.



Автор: youtube.com/Marcos Loiola

Гвоздем ее выступления стал один из сложнейших элементов в истории гимнастики, который в советской команде называли в ее честь «шушкой», — прыжок с поворотом на 180 градусов и приземлением в упор лёжа. Уже позже в официальном регламенте Международной федерации за этим элементом официально закрепили имя Шушуновой. Судьи поставили ей 10 баллов, и Шушунова стала олимпийской чемпионкой в многоборье — самом престижном виде спортивной гимнастики. А следом она выиграла золото в командных соревнованиях.



«Помню, как Силиваш до последнего смотрела на упражнения Лены. Буквально сверлила ее взглядом. Но Лена была абсолютно невозмутима. С нервами и с характером у нее всегда было все в порядке. Она на характере выигрывала очень много», — говорит Михайловская.



Автор: youtube.com/Great Gymnastics by R.Popovici

Вот только эмоционально эта победа отняла у нее очень много сил.

Жизнь после спорта

Сеул стал для Шушуновой последним крупным турниром, после которого она завершила карьеру.

«Физических сил у меня на тот момент было предостаточно. Но после Олимпиады я была безумно измотана психологически, мне тогда просто необходимо было месяц-другой отдохнуть. А вместо этого пришлось каждый день пахать на тренировках. И в один прекрасный день я не выдержала — и ушла навсегда. Шаг импульсивный, но я его сделала», — рассказывала сама Елена.



Михайловская считает, что, если бы Шушуновой дали отдохнуть после Олимпиады, она могла еще несколько лет выступать, но вместо этого сразу начались новые тренировки и сборы. Ей просто не дали перезарядить батарейки. И она не выдержала и ушла. Однако жизнь после спорта тоже оказалась не такой простой.



Шушуновой долго пришлось искать себя. Она закончила университет Лесгафта, но с тренерской работой у нее так и не сложилось. Она пробовала судить соревнования, выступала в профессиональных гимнастических шоу, а потом попала в аварию, которая изменила ее жизнь. На Витебском проспекте за рулем «Волги» она столкнулась с трамваем. К счастью, обошлось без травм. В автомастерской, куда она потом повезла чинить машину, она познакомилась с будущим мужем. Сыграли свадьбу, и вскоре у них родился сын Миша. Все переживания по поводу работы на некоторое время отошли на второй план.



«После этого три года сидела в «подполье» — вышла замуж, родила ребенка. А потом почувствовала, что хочется чего-то еще. Как раз в это время Санкт-Петербург готовился принять Игры доброй воли. Я пришла и предложила свои услуги. С тех пор и работаю в городском спорткомитете», — рассказывала Шушунова.

В спорткомитете она работала почти до самой смерти.



«У нее вновь возник такой момент, когда она не знала, что делать. И там не так, и тут не так. Она ушла. Я говорила ей, что не надо уходить, но она так решила. Ну и после этого мы потерялись. О том, что с ней случилось, я узнала по телефону от других людей», — вспоминает Михайловская.



Автор: youtube.com/Россия Live

Умерла Елена Шушунова очень быстро. Летом 2018 года ее госпитализировали с тяжёлой формой пневмонии. 16 августа в возрасте 49 лет великая спортсменка скончалась. Будучи одной из двух гимнасток мира (другая — Людмила Турищева), ставшей абсолютной чемпионкой Олимпийских игр, чемпионата мира, Кубка мира и чемпионата Европы, Шушунова так, по сути, и не нашла себе места в жизни после спорта. Жила скромно, ушла рано.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

