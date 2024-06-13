«Верящая в чудеса». Умерла создательница петербургского музея микроминиатюры «Русский левша»

В Петербурге в возрасте 65 лет скончалась основатель музея микроминиатюры Татьяна Ковша. Информация об этом появилась 11 июня на странице музея «Русский левша».

Как рассказали «Фонтанке» дочери Татьяны (их у нее осталось трое — Валентина, Мария и Алеся), Татьяна Анатольевна была родом из Смоленской области, где прошло ее детство, позже семья переехала в Белоруссию. У нее было два высших образования — после переезда в Петербург, уже имея диплом белорусского вуза и опыт работы в городском Совете народных депутатов Витебска, Татьяна окончила факультет журналистики СПбГУ. Была членом Союза журналистов СССР, президентом Гильдии кузнецов и художников по металлу Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона, президентом Международной гильдии мастеров. Состояла в художественной секции Градостроительного совета правительства Санкт-Петербурга, отмечена благодарностью Министерства культуры за особый вклад в развитие культуры и изобразительного искусства России.

«Она провела огромное количество выставок международного уровня и мастер-классов, фестивалей — они проходили и в Петербурге, и в Витебск на «Славянский базар» возили мастеров, и в Минске, и в Польше, и Чехии, и Литве, и Латвии, — поделились дочери. — Музею «Русский левша» в этом году — 18 лет, и у нас сотни, тысячи благодарственных отзывов об этом музее и проектах, которые там проходят».

На странице музея, посвященной его создательнице, она сама о себе писала: «С причудами, особым мнением, тяготеющая к креативу, верящая в чудеса и в то, что они происходят только с теми, кто в них верит. Живу в убеждении, что мечты сбываются всегда. Мои сбываются точно».

Татьяна Ковша была автором книг, в том числе о городе — ему посвящен сборник ее стихов для детей «Созвездие Петербург», о прогулке по его любимым улицам.



Прощание с Татьяной Ковшой начнется в 13:00 в доме 8 по Партизанской улице (зал № 1), похороны пройдут в 15:00 на Богословском кладбище.

Музей «Русский левша» был открыт Международной гильдией мастеров в 2006 году на основе коллекции работ мастера Владимира Анискина: его уникальные творения можно разглядеть только через лупу. Многие экспонаты музея занесены в Книгу рекордов России. В нем представлены: подкованная блоха, копия червонца «Сеятель», занесённая в Книгу рекордов Гиннесса, караван верблюдов в игольном ушке, роза внутри волоса, текст, написанный на рисовом зернышке, а также работы современных кузнецов, миниатюрное кованое оружие из дамасской стали и многое другое.

