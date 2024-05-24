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    Еврокомиссар: Кобахидзе вырвал из контекста слова о покушении на Фицо

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    Еврокомиссия отреагировала на заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе об угрозах со стороны еврокомиссара. В распространенном ЕК заявлении говорится, что в телефонном разговоре ситуацию с покушением на премьер-министра Словакии упоминал еврокомиссар Оливер Варгелий, но его слова были вырваны из контекста. Об этом 23 мая сообщает ТАСС.

    Варгелий выразил сожаление, что часть разговора была вырвана из контекста, и добавил, что ситуацию с покушением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо он упомянул, чтобы привлечь внимание собеседника «к необходимости не обострять уже очень хрупкую ситуацию, принимая закон, который может привести к дальнейшей поляризации на улицах Тбилиси».

    Ранее Кобахидзе рассказал о телефонном разговоре с одним из еврокомиссаров, расценив упоминанием Фицо как угрозу.

    Покушение на Фицо произошло 15 мая. После выездного заседания правительства 71-летний мужчина четыре раза выстрелил в словацкого премьер-министра.

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