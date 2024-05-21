Петербуржцам расскажут о феномене хикикомори

Большинство людей тяжело переживало ковидную изоляцию. А вот у хикикомори, кажется, в тот период ничего не менялось. Для них стрессом стала бы, наоборот, необходимость выйти из дома и с кем-нибудь общаться. 24 мая в библиотеке им. Тимирязева слушаем лекцию «Кто такие хикикомори, или что такое хикикомори?». Бесплатно. 12+



Фото: /pixabay.com Поделиться Поделиться





«Хикикомори» — японское слово, означает «отстраненный», «замкнутый». Так называют людей, которые выбирают уединение и избегают даже минимальных социальных контактов. Они могут не выходить из дома, а то и из комнаты годами — буквально. Бросать учебу, работу, месяцами не добираться до душа, а к холодильнику наведываться ночью, чтобы ни с кем не пересечься. Термин ввел японский психиатр Тамаки Сайто в 1990-х: к нему часто обращались родители подростков, которые просто «самоизолировались» в своих комнатах, переставали общаться, отказывались что-либо делать. Семьи были обеспеченными — но, возможно, просто зажиточные имели возможность обратиться к специалисту.



Диагноза «хикикомори» нет в международной классификации психических расстройств, но специалисты усматривают в таких «отшельниках» и социофобию, и депрессию, и элементы обсессивно-компульсивного расстройства. Конечно, затворники были всегда. Например, кто-то и нашего Илью Ильича Обломова назовет хикикомори. Но сейчас, кажется, стало гораздо проще стать затворником: захватывающая виртуальная реальность может показаться интереснее, чем реальность обычная.



Узнаем подробнее об этом феномене в Тимирязевке (ул. Шкапина, 6) на лекции Ольги Нежибицкой, студентки 5 курса программы востоковедения НИУ ВШЭ. Записаться можно в сообществе библиотеки во «ВКонтакте». Начало в 18:30.



Александра Шеромова

