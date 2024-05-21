В театре «Левендаль» посмотрят на «Преступление и наказание» глазами Катерины Ивановны

24 мая в театре «Левендаль» отметят 170-летие со дня освобождения Достоевского из каторги и покажут спектакль режиссёра Искандера Сакаева «наКазанИе» по роману «Преступление и наказание».
Первыми попытками создания сценических адаптаций социально-философского романа «Преступление и наказание» занимались ещё при жизни Фёдора Михайловича. Однако сам автор не верил в успешность таких постановок, полагая возможным воплощение лишь отдельных сцен.
Центральное место в спектакле «Левендаля» отдано супруге Мармеладова — Катерине Ивановне. Режиссёр принял решение отойти от использования внешних средств выразительности и сосредоточиться на раскрытии внутреннего мира действующих лиц через взгляд женщины. «Тут было столько жалкого, столько страдающего в этом искривленном болью, высохшем чахоточном лице, в этих иссохших, запекшихся кровью губах…» — такой представляет свою героиню Фёдор Михайлович.
В репертуаре театра «Левендаль» в прошлом году уже появилась одна постановка по роману Достоевского — «ППРРеступление», дипломный спектакль Арины Поляковой, выпускницы мастерской
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Арина Хек