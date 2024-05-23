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    Ушаков: президент Боливии будет главным гостем на ПМЭФ

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    Главным гостем на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024), который пройдет 5–8 июня, станет президент Боливии Луис Арсе. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС 23 мая.

    По его словам, в настоящее время также прорабатывается вопрос об участии в форуме лидеров других стран. «Но президент Боливии точно приедет и будет присутствовать на основном мероприятии, на пленарном заседании», — уточнил Ушаков.

    При этом он намекнул, что лидер Боливии может быть не единственным высокопоставленным гостем форума. Раскрывать имя того, кто будет помогать вести панельную дискуссию в этом году, Ушаков не стал.

    Ранее «Фонтанка» писала, что главной темой ПМЭФ станет «Основа многополярности — формирование новых центров роста». Основная деловая программа будет разделена на 4 тематических блока.

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