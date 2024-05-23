Совет директоров «Газпрома» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год

Совет директоров «Газпрома» рекомендовал акционерам не объявлять и не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года. Информация об этом 23 мая была размещена на сайте компании.
«Совет директоров принял решение рекомендовать собранию акционеров по итогам 2023 года дивиденды по акциям ПАО «Газпром» не объявлять и не выплачивать. Рекомендация соответствует положениям дивидендной политики общества», — говорится в сообщении компании.
Совет директоров «Газпрома» также утвердил вопросы для рассмотрения на годовом общем собрании акционеров и принял решение провести его в форме заочного голосования. Бюллетени будут приниматься до 28 июня 2024 года.
Кроме назначения дивидендов, на собрании будут рассмотрены вопросы об утверждении годового отчета, распределении прибыли, назначении аудиторской организации и т.д.
Котировки обыкновенных акций АО «Газпром» крайне нервно отреагировали на новости об отказе от дивидендов в 2024 году: уже 21 мая их цена достигла минимальной отметки за последние полтора года — 139,18 рубля. 23 мая стоимость акции составила 135,3 рубля.