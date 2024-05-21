Акции «Газпрома» резко упали из-за отказа от дивидендов. В последний раз они стоили так дешево, когда взорвался «Северный поток» в октябре 2022 года

Котировки обыкновенных акций АО «Газпром» крайне нервно отреагировали на новости об отказе от дивидендов в 2024 году. Еще в пятницу на закрытии их цена доходила до 158,3 рубля, а в понедельник, 20 мая, они уже падали до 146,4. Те, кто покупал перед выходными, могут фиксировать сейчас убытки в 7,5 %. 21 мая стоимость акций компании «Газпром» на Московской бирже снизилась до 139,18 рубля. Распоряжение Правительства РФ с указанием акционерам, представляющим государство в «Газпроме», не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года подписано в субботу, 18 мая. Опубликовано оно было в понедельник около 20:00. Скорее всего, большинство миноритариев догадывалось о том, что так случится, и весь день котировки компании плавно снижались. Уже к 10 утра акции потеряли в цене около рубля, до 154 рублей, к вечеру плавно опустившись до 152. А сразу после публикации директивы в считанные минуты обрушилось до 146,8 рубля.

Это максимально низкий уровень с 10 октября 2022 года, когда стало известно о взрыве «Северного потока», который поставил крест на львиной доле поставок газа в Европу, резко сокращая выручку и прибыль компании. В тот день акции «Газпрома» в моменте падали до 137, но закрылись даже выше, чем сегодня, — на 163,8. В итоге за счет рекордно высоких цен в начале года прибыль «Газпрома» в 2022-м составила рекордные 1,23 трлн рубля. А вот последний отчет компании по итогам 2023 года показал уже антирекорд — сразу 629 млрд рублей непокрытого убытка. При этом выручка от экспорта газа обрушилась сразу в 2,5 раза, всего 2,86 трлн рублей.

Хорошей новостью можно было считать то, что экспорт все же есть, причем вполне внушительные 100 млрд куб. м. Но радоваться этому можно, только если забыть, что в 2021 году этот показатель составлял 2,5 млрд куб. м.



К плохим же новостям приходилось относить и парад объявлений европейских стран об отказе от российского газа в течение 2023 года (хотя и далеко не все это сделали, а некоторые даже прибавили объемы импорта), а также неопределенность позиции Китая по строительству второй ветки газопровода «Сила Сибири». Кроме того, стагнация промышленности в еврозоне привела и к резкому падению цен на газ, что также больно ударило по экономике «Газпрома».