FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: +1
74.25р90.26р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
4
Печать

Пик коронавируса в Петербурге может сместиться на февраль с показателем в 150 тысяч зараженных

Эпидемия коронавируса распространяется в Петербурге быстрее, чем это можно было предположить, её пик сместился на месяц и ожидается в начале февраля, заявил «Фонтанке» руководитель рабочей группы, которая создаёт по заказу Минздрава РФ математические модели распространения коронавируса, проректор по перспективным проектам СПбПУ Алексей Боровков.

«К сожалению, прогнозная ситуация значительно хуже того, что можно было ожидать. Если эпидемия будет распространяться по декабрьской кривой, то второй пик в Санкт-Петербурге произойдет 9 февраля 2021 года, то есть на месяц позже, чем ожидалось ранее, но, главное, его амплитуда составит около 148000 активных больных, что в 13,5 раз больше, чем в первый летний пик. Это очень серьезный вызов городской системе здравоохранения», — заявил Боровков в интервью «Фонтанке» 4 декабря.

Сейчас в городе 54,5 тысячи активных больных, которые не выздоровели и не умерли. Не всем требуется помощь в условиях стационара, некоторые лечатся дома, но в городе уже заняты почти 11 тысяч коек. Летом были развернуты максимальные 13 тысяч коек. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что заболеваемость в Карелии и Петербурге превышает среднероссийский показатель более чем в два раза.

Полную версию интервью Алексея Боровкова об ускорении пандемии в Петербурге читайте в скором времени на «Фонтанке».

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

264264591
От автора прогноза «мы провели глубокий анализ и профессионально определили, что пик по рф в худшем случае будет 22 тыс в сутки», вышедшего месяц назад
kigorg
А по статистике, которая вдруг замерла на 3700/день, и не скажешь, что что-то куда-то растёт... Ой темнят...
Клинворд
К 9 февраля большинство уже переболеют, остатки к 9 мая.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний