Голикова: Заболеваемость в Карелии и Петербурге превышает среднероссийский показатель более чем в два раза

«За последние сутки у нас выявлено 27 403 новых случая COVID-19. Показатель заболеваемости составил 18,66 на 100 тысяч населения. За последние 7 дней разброс среднесуточного показателя заболеваемости по регионам наблюдался от 2,1 на 100 тысяч населения в республике Татарстан, до 63 на 100 тысяч в республике Карелия и 69,4 — в Петербурге. При этом, я хочу сказать, за последние сутки заболеваемость в Карелии и Петербурге превышает среднероссийский показатель более чем в два раза», — отметила вице-премьер.

Она также рассказала, что на сегодняшний день в России в среднем свободны 24% коек. Меньше всего в четырёх регионах — Петербурге, Севастополе, Смоленской и Орловской областях.

«В среднем динамика по стране позволяет нам с осторожностью судить о некотором замедлении темпа распространения новой коронавирусной инфекции. По сравнению с 1 ноября число регионов, в которых отмечено замедление распространения COVID-19 или некоторая стабилизация возросло с 50 до 61. Число регионов, в которых продолжается рост заболевания снизилось с 33 до 23. Наиболее интенсивный рост заболеваемости в ноябре отмечен в возрастных группах от 30 до 49 лет (на 74%) и от 50 до 64 лет (68%)», — озвучила цифры Голикова, отметив, что населению необходимо следовать рекомендациям Роспотребнадзора и носить маски в общественных местах.