Смольный срочно купит 210 холодильников. В Петербурге негде хранить вакцину от коронавируса

Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев объяснил, почему Северная столица так неторопливо разворачивает прививочные пункты для вакцинации от коронавируса. Особенно на фоне Москвы, где процесс идет полным ходом. Как выяснилось, в городе нет достаточного числа холодильников.
«Почему так, казалось бы, долго мы развертываем эти прививочные пункты... В каждом прививочном пункте должно быть три морозильные камеры. Сейчас мы в срочном порядке закупаем 210 морозильных камер. Необходимо, чтобы была полностью соблюдена холодовая цепочка. От момента нахождения на нашей фарм-базе, до момента, когда будет выполняться прививка», — объяснил чиновник 15 декабря в эфире канала «Санкт-Петербург».
По его словам, в настоящий момент в Петербурге работают только два прививочных пункта. К завтрашнему дню их станет 14. А к 25 декабря — 70. В городе уже привиты около 400 человек — медики. А в первую очередь планируется привить 110 тысяч врачей, учителей и соцработников. Как писала «Фонтанка», уже есть 5500 доз вакцины, а до конца года ждут еще 100 тысяч. В январе запланировано до полумиллиона доз.