Смольный срочно купит 210 холодильников. В Петербурге негде хранить вакцину от коронавируса

Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев объяснил, почему Северная столица так неторопливо разворачивает прививочные пункты для вакцинации от коронавируса. Особенно на фоне Москвы, где процесс идет полным ходом. Как выяснилось, в городе нет достаточного числа холодильников.



«Почему так, казалось бы, долго мы развертываем эти прививочные пункты... В каждом прививочном пункте должно быть три морозильные камеры. Сейчас мы в срочном порядке закупаем 210 морозильных камер. Необходимо, чтобы была полностью соблюдена холодовая цепочка. От момента нахождения на нашей фарм-базе, до момента, когда будет выполняться прививка», — объяснил чиновник 15 декабря в эфире канала «Санкт-Петербург».