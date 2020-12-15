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Смольный срочно купит 210 холодильников. В Петербурге негде хранить вакцину от коронавируса

Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев объяснил, почему Северная столица так неторопливо разворачивает прививочные пункты для вакцинации от коронавируса. Особенно на фоне Москвы, где процесс идет полным ходом. Как выяснилось, в городе нет достаточного числа холодильников.

«Почему так, казалось бы, долго мы развертываем эти прививочные пункты... В каждом прививочном пункте должно быть три морозильные камеры. Сейчас мы в срочном порядке закупаем 210 морозильных камер. Необходимо, чтобы была полностью соблюдена холодовая цепочка. От момента нахождения на нашей фарм-базе, до момента, когда будет выполняться прививка», — объяснил чиновник 15 декабря в эфире канала «Санкт-Петербург».

По его словам, в настоящий момент в Петербурге работают только два прививочных пункта. К завтрашнему дню их станет 14. А к 25 декабря — 70. В городе уже привиты около 400 человек — медики. А в первую очередь планируется привить 110 тысяч врачей, учителей и соцработников. Как писала «Фонтанка», уже есть 5500 доз вакцины, а до конца года ждут еще 100 тысяч. В январе запланировано до полумиллиона доз.

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Комментарии (10)

Милая +
Может быть, каждому прививаемому надо приходить со своим холодильником? Что-то странное творится в организации здравоохранения СПб.
260571961
Эх еж твою мать в тапочках, а про холодильники только сейчас вспомнили! Которую неделю по всем каналам про -18 градусов говорят, а в Смольном как за баррикадой не фига слышно!
german_5e4d02dc5a4f9
Йу хуу, похоже, это не закончится никогда. Настолько все сладко, да гладко.
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