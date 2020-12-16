Башкетова объявила, что Петербург «абсолютно точно» вышел на коронавирусное плато. Но всё сложно

Глава петербургского Роспотребнадзора Наталия Башкетова объявила о достижении плато по коронавирусу в Петербурге и заявила, что здравоохранение со скрипом, но справляется, и пока ужесточать ограничения даже не думают.



«Мы регистрируем около 3700 заболевших за сутки. На этих цифрах стоим уже несколько дней. Я могу сказать абсолютно точно, что мы вышли на плато. Мы держимся на этом плато на протяжении нескольких дней. И мне бы очень хотелось, чтобы мы с этого плато не уходили», — заявила Башкетова на видео, опубликованном 16 декабря.