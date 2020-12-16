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Башкетова объявила, что Петербург «абсолютно точно» вышел на коронавирусное плато. Но всё сложно

Глава петербургского Роспотребнадзора Наталия Башкетова объявила о достижении плато по коронавирусу в Петербурге и заявила, что здравоохранение со скрипом, но справляется, и пока ужесточать ограничения даже не думают.

«Мы регистрируем около 3700 заболевших за сутки. На этих цифрах стоим уже несколько дней. Я могу сказать абсолютно точно, что мы вышли на плато. Мы держимся на этом плато на протяжении нескольких дней. И мне бы очень хотелось, чтобы мы с этого плато не уходили», — заявила Башкетова на видео, опубликованном 16 декабря.

По её словам, в Петербурге действительно все сложно с оказанием стационарной медицинской помощи: очень мало коек в резерве, но пока медицина города справляется. Есть и вероятность ухудшения ситуации, но только если население не будет выполнять элементарные правила обеспечения собственной безопасности. При этом вопрос введения жестких мер «даже не рассматривался».

В то же время госпитализация пациентов, не смотря на остановку роста числа заболевших, продолжает нарастать и ставить рекорд за рекордом. Суточное число госпитализаций в Петербурге в понедельник перевалило за 1000. Это рекорд за всё время пандемии.

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Комментарии (14)

2012veron
Башкетова как мифический персонаж- вроде бы есть, а вроде и нет. За 9 месяцев пандемии , весной - принятие спорных и нелогичных ограничений. А потом исчезла из эфира. Вдруг сегодня вновь появилась со странным заявлением и странными цифрами о заболевших- учитывая, что Смольный первый раз! выложил информационную справку по динамике и по ней выявлено более 4 тыс чел. Устали уже все от вранья и нелогичных и несогласованных действий властей города. Результатом их эффективной работы является самая высокая заболеваемость на 100 тыс. населения в стране! Видимо, пора их награждать!
AndreyJA
как говорится - сколько не кричи "сахар!!!"...
260551481
Абсолют, но точно...
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