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Суточное число госпитализаций в Петербурге перевалило за 1000 человек. В Смольном рассказали почему

За минувшие сутки (с 15:00 15 декабря по 15:00 16 декабря) в петербургские стационары поступило 1025 человек, больных COVID-19 и пневмонией, следует из данных комитета по здравоохранению, предоставленных Межведомственному координационному совету.

Это абсолютный рекорд, как за весеннюю, так и осеннюю волну, отметили в комздраве. Впрочем, в понедельник больных в стационары всегда поступает больше, чем в другие дни, уточнили в ведомстве.

Прирост госпитализаций наблюдался с начала прошлой недели. «Наиболее вероятными причинами этого роста, учитывая время инкубационного периода, могли быть проводимые в конце ноября культурно-массовые мероприятия (спортивные события, концерты)», — говорится в справке.

Ранее Смольный ввел новые ограничения на период новогодних праздников. Одной из причин был назван концерт рэпера Басты, который прошел с нарушением коронавирусных стандартов.

Фото: Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга 
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Guest1234
Логично. На концерт Басты ходили молодые, они в больницы обычно не попадают. Должно пройти хотя бы два инкубационных периода - сначала должны заболеть бравые зрители, потом они должны заразить кого-то постарше, кто уже попадет в больницу. По времени все сходится.
Opioman
Должно было увеличиться количество заболевших, а количество госпитализаций тут не при чем
lexus
Все же прекрасно понимают, что если в стационары попадает 900-1000 человек в день, то заболевших намного больше чем 4000 человек. У меня из знакомых процентов 80 уже переболело.
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