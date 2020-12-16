За минувшие сутки (с 15:00 15 декабря по 15:00 16 декабря) в петербургские стационары поступило 1025 человек, больных COVID-19 и пневмонией, следует из данных комитета по здравоохранению, предоставленных Межведомственному координационному совету.



Это абсолютный рекорд, как за весеннюю, так и осеннюю волну, отметили в комздраве. Впрочем, в понедельник больных в стационары всегда поступает больше, чем в другие дни, уточнили в ведомстве.

Прирост госпитализаций наблюдался с начала прошлой недели. «Наиболее вероятными причинами этого роста, учитывая время инкубационного периода, могли быть проводимые в конце ноября культурно-массовые мероприятия (спортивные события, концерты)», — говорится в справке.