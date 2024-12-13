Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-5°

ясная погода, без осадков

ощущается как -10

3 м/c,

с-з.

 768мм 81%
Подробнее
5 Пробки
USD 103,95
EUR 110,48
Индекс новогоднего стола
Живая вода Андрея Константинова
Промышленный Петербург
В квитанциях снова радио
Когда положить на депозит
Многодетная в 18 лет
Сколько стоит тревожный чемоданчик
Как срубить елку
Рейтинги "Фонтанки"
Общество CD Projekt RED анонсировала «Ведьмака 4». Посмотрите первый трейлер с Цири в главной роли

CD Projekt RED анонсировала «Ведьмака 4». Посмотрите первый трейлер с Цири в главной роли

1 598
2 комментария

На церемонии The Game Awards 2024 показали трейлер игры «Ведьмак 4». Новая часть серии станет продолжением «Дикой охоты» с Цири в главной роли. Трейлер в пятницу, 13 декабря, опубликовали в YouTube.

Источник:

«Ведьмак 4» станет одиночной ролевой игрой с открытым миром. Игра создаётся на Unreal Engine 5, разработчики обещают, что она станет самой масштабной и многообещающей игрой с открытым миром во вселенной «Ведьмака».

Во главе сюжета окажется судьба приемной дочери ведьмака Геральта Цири. Действие будет проходить после событий «Ведьмака 3».

Разработка «Ведьмака 4» стартовала несколько лет назад. В 2024-м CD Projekt RED перешла к стадии полноценного производства проекта, сейчас над проектом работают 400 из 650 разработчиков студии.

Студия не назвала дату релиза и не раскрыла список платформ, на которых выйдет продолжение серии.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Компьютерные игры
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Весело вставлять
38 минут
А как купить.?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
МегаФон установил систему мониторинга за углеродными выбросами на Сахалине
11 декабря, 16:58
Новости компаний
От товара к скандалу: как маркетплейсы превращаются в поле для патентных троллей
1 декабря, 14:00
Новости компаний
Обуховский завод принял участие в конференции «Технологический суверенитет и импортозамещение в ТЭК»
9 августа, 14:07
ТОП 5
Новости компаний
Объекты «Главстрой Санкт-Петербург» стали одними из лучших по итогам премии «Град Петра Awards»
13 декабря, 12:40
Вам письмо! На Царскосельских холмах открылось почтовое отделение
12 декабря, 18:00
ГК «А101» решила проблему первого взноса на покупку квартир в Ленинградской области
12 декабря, 15:22
Студенты разработали облик новых общественных пространств Петербурга
12 декабря, 14:56
«Группа ЛСР» вводит в эксплуатацию дом 4 в «Цивилизации на Неве»
12 декабря, 14:40
ЖК «ИСКРА-Сити» победил в номинации «Петровская слобода. Комфорт» на премии «Град Петра AWARDS 2024»
12 декабря, 14:19
Группа Аквилон объявляет старт продаж в новом проекте
12 декабря, 14:12
Стильно и лаконично. Как украсить квартиру к Новому году
11 декабря, 18:00
Эксперт рассказал, как рассрочка заменит ипотеку на первичном рынке
11 декабря, 17:55
МегаФон установил систему мониторинга за углеродными выбросами на Сахалине
11 декабря, 16:58
Клубный дом Bakunina 33: работы на всех участках строительства
11 декабря, 16:15
К программе лояльности ЯРКО Банка «Санкт-Петербург» присоединился еще один партнер
11 декабря, 15:55