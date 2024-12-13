CD Projekt RED анонсировала «Ведьмака 4». Посмотрите первый трейлер с Цири в главной роли

На церемонии The Game Awards 2024 показали трейлер игры «Ведьмак 4». Новая часть серии станет продолжением «Дикой охоты» с Цири в главной роли. Трейлер в пятницу, 13 декабря, опубликовали в YouTube.

Источник: IGN / YouTube

«Ведьмак 4» станет одиночной ролевой игрой с открытым миром. Игра создаётся на Unreal Engine 5, разработчики обещают, что она станет самой масштабной и многообещающей игрой с открытым миром во вселенной «Ведьмака».

Во главе сюжета окажется судьба приемной дочери ведьмака Геральта Цири. Действие будет проходить после событий «Ведьмака 3».

Разработка «Ведьмака 4» стартовала несколько лет назад. В 2024-м CD Projekt RED перешла к стадии полноценного производства проекта, сейчас над проектом работают 400 из 650 разработчиков студии.

Студия не назвала дату релиза и не раскрыла список платформ, на которых выйдет продолжение серии.