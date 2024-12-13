В Хабаровске женщине удалили 16 зубов без медицинских показаний. С клиники взыскали миллион

В Хабаровске женщине удалили 16 зубов и поставили не подходящие ей протезы. Выяснилось, что необходимости удалять зубы не было. Клиника обязана будет выплатить своей бывшей пациентке 1,1 миллиона рублей компенсации, сообщает 13 декабря прокуратура региона.
К стоматологам 55-летняя женщина обратилась в октябре прошлого года. По указанию лечащего врача ей удалили 16 зубов и поставили протезы, не соответствующие физиологической особенности. В результате у пациентки начались осложнения и сильные боли. Попытки исправить ситуацию результата не дали: женщине становилось только хуже.
Хабаровчанка решила сменить клинику. Выяснилось, что необходимости удалять 16 зубов вовсе не было, а способы лечения и протезирования ей не подходили.
Женщина обратилась в суд. Решением Хабаровского районного суда в соответствии с заключением прокурора исковые требования женщины удовлетворены, с клиники взыскали неустойку, штраф и компенсацию морального вреда на общую сумму 1,1 миллиона рублей.
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