В Хабаровске женщине удалили 16 зубов без медицинских показаний. С клиники взыскали миллион

В Хабаровске женщине удалили 16 зубов и поставили не подходящие ей протезы. Выяснилось, что необходимости удалять зубы не было. Клиника обязана будет выплатить своей бывшей пациентке 1,1 миллиона рублей компенсации, сообщает 13 декабря прокуратура региона.

К стоматологам 55-летняя женщина обратилась в октябре прошлого года. По указанию лечащего врача ей удалили 16 зубов и поставили протезы, не соответствующие физиологической особенности. В результате у пациентки начались осложнения и сильные боли. Попытки исправить ситуацию результата не дали: женщине становилось только хуже.