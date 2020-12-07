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Беглов заявил о близком локдауне: в Петербурге врачи на пределе, мест в больницах хватит до Нового года. «Дальше красная черта»

Губернатор Александр Беглов заявил, что больницы и поликлиники в Петербурге работают на максимальной мощности, а врачи — на пределе эффективности. Локдаун не за горами.

«Нельзя допустить, чтобы праздники превратились в марафон передачи коронавируса. И в конечном итоге обернулись для тысяч горожан госпитализацией или еще более тяжким исходом. До Нового года нам есть куда госпитализировать тяжелых пациентов с ковидом. Дальше красная черта, за которой отмена плановой медицинской помощи в стационарах и перевод всех клиник на инфекционный режим, — заявил губернатор 7 декабря в эфире «Радио России». — Совсем немного отделяет нас от полного локдауна».

По данным официальной статистики, на 7 декабря в Петербурге 151 894 заболевших, 5861 человек умер, еще 86 158 выздоровели. По прогнозам ученых, пик коронавируса в Северной столице может случиться в декабре или феврале.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (20)

Gundos2
Ну Локдаун и Локдаун, ничего негативного нет в этом, я за Локдаун! С 28-го всех распустить надо по домам.
260978581
Поздно пить боржоми, когда почки отсохли. Город надо было закрывать не тогда когда красная черта уже завтра, а в предвидении текущей ситуации. Весь город болеет, по ощущениям, но опыту Нью Йорка и Лондона, на самом деле болеет 15-18%, так что еще болеть и болеть. Самое страшное к сожалению еще впереди, новогодние праздники в гостях умножат количество заболевших и госпитализированных на десять.
Баба Нюра
А школы по-прежнему работают в очном режиме.
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