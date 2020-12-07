Беглов заявил о близком локдауне: в Петербурге врачи на пределе, мест в больницах хватит до Нового года. «Дальше красная черта»

Губернатор Александр Беглов заявил, что больницы и поликлиники в Петербурге работают на максимальной мощности, а врачи — на пределе эффективности. Локдаун не за горами.



«Нельзя допустить, чтобы праздники превратились в марафон передачи коронавируса. И в конечном итоге обернулись для тысяч горожан госпитализацией или еще более тяжким исходом. До Нового года нам есть куда госпитализировать тяжелых пациентов с ковидом. Дальше красная черта, за которой отмена плановой медицинской помощи в стационарах и перевод всех клиник на инфекционный режим, — заявил губернатор 7 декабря в эфире «Радио России». — Совсем немного отделяет нас от полного локдауна».

