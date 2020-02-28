На самом деле в городе живут более 7 млн человек, что на 32% превышает официальные данные. «Фонтанка» выяснила, почему цифры так сильно отличаются и к каким проблемам приводят неправильные подсчеты

Если вам кажется, что людей в Петербурге больше, чем надо, то вам не кажется

Сейчас на территории Петербурга одновременно проживают 7,09 млн человек. Об этом сообщил глава комитета по труду и занятости Дмитрий Чернейко. В основу доклада чиновника, как выяснила «Фонтанка», легло свежее и пока не опубликованное исследование Высшей школы экономики (ВШЭ). Это на 32% превышает данные Петростата (подразделение Росстата).



Фото: автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Урбанисты считают, что разница в показателях уже привела к проблемам с транспортной и социальной инфраструктурой. Чиновники убеждают — при планировании комплексного развития Петербурга данные официальной статистики все-таки корректируются.

Эксперты ВШЭ с помощью данных сотовых операторов фиксировали активность абонентов, постоянно действующих на территории города более 21 дня. Это помогло отсеять гостей, но захватить тех, кто приехал на заработки. Для исследования были выборочно взяты месяцы вне туристического сезона и длительных праздников — в основном весенне-осенний период. Не учитывались случаи, когда человек использует две сим-карты или несколько телефонов, рассказал «Фонтанке» директор Центра прикладных исследований и разработок НИУ ВШЭ Александр Курячий. Он подчеркнул, что методика исследования уже не раз была опробована, в том числе в Москве. «Мы говорим о том, что более 7 миллионов человек находится постоянно на территории Петербурга», — заявил Курячий. И это — без учета маятниковой миграции из Ленобласти, которая оценивается в 440 тыс. человек. Вместе с ней реальная нагрузка на городские дороги, общественный транспорт, больницы, школы и детсады возрастает до 7,5 млн человек. На треть больше Полученные ВШЭ цифры на треть превышают последние данные Петростата (по их данным, на 1 января 2020 года в городе — 5,4 млн постоянно проживающих).

Александр Курячий подчеркивает, что в исследовании ВШЭ речь идет именно о «длительно находящихся» на территории Петербурга людях, а не о «постоянно проживающих» в городе. Росстат, в свою очередь, не ищет легких путей и рассчитывает численность населения на основании итогов последней переписи населения, к которым ежегодно прибавляет число родившихся и прибывших на данную территорию и вычитает число умерших и выбывших с данной территории. Прибывших и убывших мигрантов, естественно, считают по листкам статучета из ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Нелегалы остаются за скобками. По данным петербургского управления ФНС, за 2018 год лишь 3,3 млн физических лиц в Петербурге заплатили налоги со своих доходов. Соотношение налогоплательщиков и «петростатовских» постоянных жителей города выглядит не таким страшным — помимо трудящихся неофициально в городе живет много пенсионеров и детей. Однако, по новым данным ВШЭ, получается, что среди фактического населения Петербурга налоги с доходов платят только 47%.

Мы находимся здесь Генеральный директор аналитического агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин согласен с тем, что численность фактического населения Петербурга близка к семи миллионам, и речь не о банальном количестве сим-карт (их в Петербурге зарегистрировано гораздо больше — около 17 млн). Городских девелоперов цифра тоже не удивила. «Вряд ли скачок численности населения произошел за последнее время. Скорее всего, мы живем в реалиях семимиллионного города уже несколько лет», — предположила Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group). «За прошедшее десятилетие накопилась определенная потребность в социальной инфраструктуре, в том числе в детских садах и школах», — отметила она. По данным городских властей, еще недавно в Петербурге не хватало 8 тысяч мест в детских садах — это только официальная статистика, которая учитывает тех, кто встал в очередь. Но в нашем городе многие этого не делают. У кого-то нет регистрации, кто-то самостоятельно решает проблему досуга дошкольников. За последнее время Смольному удалось сократить официальную очередь до 3 тысяч человек, однако проблема все еще остается острой: в новых районах новоселы с детьми даже не пытаются заявить в РОНО о себе, понимая, что это бесполезно.

Еще одна проблема — нехватка врачей. По данным комитета по здравоохранению, городу нужно дополнительно 6 тысяч участковых терапевтов и тысяча педиатров. О нехватке участковых не раз говорили в городской полиции. «Сложно планировать развитие всей инфраструктуры города, если, например, количество мест в детсадах, школах адаптируется под одну численность жителей, под официальную, а фактически она намного больше. То же самое можно сказать про дороги, про транспорт», — говорит Вадим Безвербный, ведущий научный сотрудник Института социально-политических исследований ФНИИЦ РАН. Серьезное расхождение в данных создает очевидные проблемы в планировании. «Надо изменить систему учета населения. Сделать ее более приближенной к реальности, надо учитывать данные социологических опросов, сотовых операторов, big data, при планировании развития городов и социальной инфраструктуры», — уверен Безвербный. Оглянитесь вокруг! В Петростате уверяют в правильности своих методик. «Переписи населения дают наиболее объективную оценку численности граждан», — заявляют специалисты ведомства, возражая против цифры в семь миллионов.

Среди приведенных Росстатом объяснений — невозможность ошибки при сложении и вычитании данных о рождаемости и смертности в городе с данными переписи. За предыдущее десятилетие (2010–2019) число появившихся на свет выросло всего на 6%, а количество смертей и вовсе упало на 10%. Но здесь есть некая лукавость. Ведь рождаемость и смертность не напрямую коррелируют с числом жителей, и зависят, в первую очередь, от регулярных многолетних колебаний, волну которых в нашей стране запустили катаклизмы XX века. Если сравнивать разницу в числе родившихся в 2010 году не с 2019 годом, а с 2016-м (когда в нашем городе был пик рождаемости), она составит не 6%, а все 32%. За два года этот показатель упал на 18%, что не означает, что и число жителей в городе упало пропорционально. А заметное снижение числа смертей, фиксируемое городскими ЗАГСами, еще больше свидетельствует в пользу более интенсивного роста общего числа петербуржцев. Другой аргумент Петростата — сокращение числа пассажиров в метро. Специалисты ведомства предлагают отправиться в далекий 1988 год, когда в Петербурге был впервые зарегистрирован пятимиллионный житель, и обратить внимание на то, что поезда ходили с тем же интервалом, что и сейчас, но наполнены были в часы пик не меньше.