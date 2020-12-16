Врачей, учителей и соцработников Петербурга запишут на вакцинацию от коронавируса к 18 декабря

Вице-губернатор Олег Эргашев попросил подготовить списки бюджетников для вакцинации от коронавируса. Речь идет о врачах, учителях и соцработниках.



Как стало известно «Фонтанке» 16 декабря, он дал поручение комитету по здравоохранению составить перечень медиков, которых будут прививать, и переговорил с вице-губернатором Ириной Потехиной, которая составляет списки педагогов. Аналогичная работа ведется и по социальным работникам. Срок готовности — к 18 декабря.

Как писала «Фонтанка», на данный момент в Петербурге привиты около 400 врачей. Всего в город поступило 5500 доз вакцины, еще 100 тысяч ждут до конца года. В первую очередь вакцинации в Петербурге входят более 110 тысяч человек.