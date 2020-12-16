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Врачей, учителей и соцработников Петербурга запишут на вакцинацию от коронавируса к 18 декабря

Вице-губернатор Олег Эргашев попросил подготовить списки бюджетников для вакцинации от коронавируса. Речь идет о врачах, учителях и соцработниках.

Как стало известно «Фонтанке» 16 декабря, он дал поручение комитету по здравоохранению составить перечень медиков, которых будут прививать, и переговорил с вице-губернатором Ириной Потехиной, которая составляет списки педагогов. Аналогичная работа ведется и по социальным работникам. Срок готовности — к 18 декабря.

Как писала «Фонтанка», на данный момент в Петербурге привиты около 400 врачей. Всего в город поступило 5500 доз вакцины, еще 100 тысяч ждут до конца года. В первую очередь вакцинации в Петербурге входят более 110 тысяч человек.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

AkN
Какая ерунда! Откройте вакцинацию для ЖЕЛАЮЩИХ! И желающие своим примером подтолкнут других. К чему эти списки? Это злит и бюджетников, кого заставляют, и людей, вроде меня, кто хочет и готов привиться, но не бюджетник и не знает, когда до него дойдет очередь!
264539781
короткий список получится. те, кто переболел, согласно рекомендациям Минздрава, прививку делать не будут. Многие не будут, потому что не знают болели или нет.
Вот, собственно и все... может чиновникам, у них, наверняка, тесты постоянно были
Владислав М
Для поготовки этих списков, надо сначала выявить желающих, узнать нет ли у них противопоказаний, протестировать их на наличие антител и на заболевание короной.
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