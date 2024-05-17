Шахматист Ян Непомнящий: «Не люблю «Зенит»

Российский шахматист Ян Непомнящий заявил, что не любит футбольный клуб «Зенит». По его словам, это связано с тем, что команда из Петербурга обладает исключительными возможностями.
«Не люблю «Зенит». Ну, во-первых, для моего «Спартака» это один из самых принципиальных соперников. Во-вторых, «Зенит» — команда с исключительными для российского чемпионата возможностями. Почему в Германии многие ненавидят «Баварию», а во Франции — «ПСЖ»? По тем же причинам. Богатейшие клубы, давно доминируют. Да везде гегемонов не любят и радуются, когда они проигрывают», — заявил российский гроссмейстер в интервью «Спорт-Экспрессу».
Напомним, что «Зенит» выиграл пять последних чемпионатов России. В текущем сезоне команда идет на втором месте за два тура до финиша чемпионата, уступая два очка московскому «Динамо». Любимый клуб Непомнящего, московский «Спартак», занимает пятое место.
Ян Непомнящий — российский шахматист, гроссмейстер (2007). Дважды участник матчей за звание чемпиона мира (2021, 2023), чемпион Европы 2010 года. Двукратный чемпион России (2010 и 2020), двукратный победитель командного чемпионата мира в составе команды России (2013 и 2019). Наряду с Василием Смысловым является одним из двух шахматистов в истории, которые побеждали в турнирах претендентов два раза подряд (2020 и 2022).