Шахматист Ян Непомнящий: «Не люблю «Зенит»

Российский шахматист Ян Непомнящий заявил, что не любит футбольный клуб «Зенит». По его словам, это связано с тем, что команда из Петербурга обладает исключительными возможностями.



«Не люблю «Зенит». Ну, во-первых, для моего «Спартака» это один из самых принципиальных соперников. Во-вторых, «Зенит» — команда с исключительными для российского чемпионата возможностями. Почему в Германии многие ненавидят «Баварию», а во Франции — «ПСЖ»? По тем же причинам. Богатейшие клубы, давно доминируют. Да везде гегемонов не любят и радуются, когда они проигрывают», — заявил российский гроссмейстер в интервью «Спорт-Экспрессу».