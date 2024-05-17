Промесу после освобождения нельзя покидать ОАЭ

Стали известны подробности освобождения нападающего «Спартака» Квинси Промеса из-под стражи в Дубае. Как сообщило нидерландское издание Het Parool, в ожидании решения по экстрадиции футболист был освобожден на определенных условиях.
В частности, ему пришлось выплатить залог, Промесу запрещается покидать страну, а также он обязан реагировать на каждый звонок властей.
Напомним, на родине футболиста приговорили к двум тюремным срокам. В июне 2023 года он был осужден на полтора года за нападение на своего двоюродного брата, а в феврале 2024 года — на шесть лет по делу о контрабанде наркотиков.
Зимой 2024 года Промес отправился на сборы в Дубай вместе с московским «Спартаком», однако не вернулся вместе с ним в Москву в конце февраля. Позднее выяснилось, что футболист стал виновником ДТП в Дубае и покинул место происшествия. В марте того же года Промес был арестован в ОАЭ, и тогда же прокуратура Нидерландов запросила его экстрадицию. Позже дело о ДТП было закрыто.