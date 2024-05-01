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    РИА: Дело о ДТП футболиста «Спартака» Промеса, задержанного в Дубае, закрыто

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    Дело о ДТП с участием форварда «Спартака» Квинси Промеса в Дубае закрыто. Об этом 1 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру эмирата.

    В данный момент футболист ждем решение по экстрадиции в Нидерланды. Там Промес приговорен к 6 годам заключения по делу о контрабанде наркотических веществ. Приговор включает нападение с отягчающими обстоятельствами и дополнительные 1,5 года лишения свободы.

    Промес был задержан полицией Дубая 29 февраля. Футболиста доставили в полицию прям с пограничного контроля аэропорта Аль-Мактум. Тогда задержание было связано в тем, что нападающий покинул место ДТП в центре Дубая. Из тюрьмы его выпустили 1 марта.

    По данным СМИ Голландии слушание об экстрадиции должно пройти 2 мая.

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