На севере Петербурга электросамокатчики собрали все нарушения и сбили пенсионерку

Пенсионерка с тросточкой стала жертвой электросамокатчиков в Приморском районе Петербурга. Юноши не только не спешились на «зебре», но и ехали вдвоем на одном средстве передвижения.
Инцидент произошел утром 17 мая и попал на запись видеорегистратора. Судя по кадрам, молодые люди даже не поняли, что сбили женщину. Они спокойно помчались дальше, а очевидцы бросились поднимать пострадавшую.
Ранее «Фонтанка» писала, что на Московском шоссе неизвестный на электросамокате сбил петербурженку и уехал. Пострадавшая находится в тяжелом состоянии. Правоохранительные органы проводят проверку.