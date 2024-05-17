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    На севере Петербурга электросамокатчики собрали все нарушения и сбили пенсионерку

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    Пенсионерка с тросточкой стала жертвой электросамокатчиков в Приморском районе Петербурга. Юноши не только не спешились на «зебре», но и ехали вдвоем на одном средстве передвижения.

    Инцидент произошел утром 17 мая и попал на запись видеорегистратора. Судя по кадрам, молодые люди даже не поняли, что сбили женщину. Они спокойно помчались дальше, а очевидцы бросились поднимать пострадавшую.

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    Ранее «Фонтанка» писала, что на Московском шоссе неизвестный на электросамокате сбил петербурженку и уехал. Пострадавшая находится в тяжелом состоянии. Правоохранительные органы проводят проверку.

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