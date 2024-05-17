На севере Петербурга электросамокатчики собрали все нарушения и сбили пенсионерку

Пенсионерка с тросточкой стала жертвой электросамокатчиков в Приморском районе Петербурга. Юноши не только не спешились на «зебре», но и ехали вдвоем на одном средстве передвижения.



Инцидент произошел утром 17 мая и попал на запись видеорегистратора. Судя по кадрам, молодые люди даже не поняли, что сбили женщину. Они спокойно помчались дальше, а очевидцы бросились поднимать пострадавшую.

