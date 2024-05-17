На ЗСД Петербурга установили нетипичный рекорд

На западном скоростном диаметре Петербурга обновили абсолютный рекорд суточного трафика. Что необычно, произошло это в четверг.
За 16 мая на ЗСД Петербурга зафиксировали 397 605 транзакций или 266 786 поездок, сообщает 17 мая пресс-служба «Магистрали северной столицы». Это самое большое значение за все время эксплуатации магистрали. Предыдущий рекорд был установлен 19 мая прошлого года. Он оказался превышен более чем на 2,5 тысячи поездок.
«Нетипичным является то, что абсолютный рекорд установлен не в пятницу, обычно именно последний рабочий день недели является максимальным с точки зрения нагрузки на дорогу», — отмечают в компании. Это объясняется тем, что в пятницу на ЗСД совмещается деловой трафик и поток транспорта, едущего за город.
Впрочем, учитывая хорошую погоду, аналитики ждут, что новый рекорд будет побит уже сегодня. Поэтому водителям советуют заранее планировать маршрут, по возможности выбирая не часы пиковой нагрузки, и проверять баланс лицевого счета, чтобы пополнить его как минимум за полчаса до поездки.
В четверг, 16 мая, аномальный трафик в Петербурге был не только на ЗСД. В городе весь день фиксировали необычно плотные пробки — на 1–2 балла выше стандартных. Особенно тяжко пришлось водителям на юго-востоке города: КАД, Народная улица и Мурманское шоссе были забиты с утра до вечера. «Хвосты» собирают дорожные работы.