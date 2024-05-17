На ЗСД Петербурга установили нетипичный рекорд

На западном скоростном диаметре Петербурга обновили абсолютный рекорд суточного трафика. Что необычно, произошло это в четверг.



За 16 мая на ЗСД Петербурга зафиксировали 397 605 транзакций или 266 786 поездок, сообщает 17 мая пресс-служба «Магистрали северной столицы». Это самое большое значение за все время эксплуатации магистрали. Предыдущий рекорд был установлен 19 мая прошлого года. Он оказался превышен более чем на 2,5 тысячи поездок.

«Нетипичным является то, что абсолютный рекорд установлен не в пятницу, обычно именно последний рабочий день недели является максимальным с точки зрения нагрузки на дорогу», — отмечают в компании. Это объясняется тем, что в пятницу на ЗСД совмещается деловой трафик и поток транспорта, едущего за город.