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    Олени на Финском заливе открыли купальный сезон

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    Издалека может показаться, что олени идут по воде. На самом деле они идут в воду — им уже настолько жарко, что хочется купаться. Удивительные кадры сделал петербургский фотограф Алексей Несмелов, их публикует 17 мая телеграм-канал «Ушами филина. Птицы и природа СПб и ЛО».

    Сейчас пятнистые олени ведут преимущественно ночной образ жизни, и причина этому — антропогенный фактор. В начале XX века из-за охоты вид был на грани истребления. На оленей охотятся волк, рысь, бурый медведь, беркут, но самый главный враг — человек.

    «Сейчас мы наблюдаем купание или водопой стада пятнистых оленей на Финском заливе. И давайте приложим все усилия, чтобы эта красота нас не покидала», — пишут в канале.

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