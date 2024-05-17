Олени на Финском заливе открыли купальный сезон

Издалека может показаться, что олени идут по воде. На самом деле они идут в воду — им уже настолько жарко, что хочется купаться. Удивительные кадры сделал петербургский фотограф Алексей Несмелов, их публикует 17 мая телеграм-канал «Ушами филина. Птицы и природа СПб и ЛО».



Сейчас пятнистые олени ведут преимущественно ночной образ жизни, и причина этому — антропогенный фактор. В начале XX века из-за охоты вид был на грани истребления. На оленей охотятся волк, рысь, бурый медведь, беркут, но самый главный враг — человек.

