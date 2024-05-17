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    «Мы пришли в ужас». Ребёнок вспорол себе ногу на горке во дворе на севере Петербурга

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    11-летний мальчик распорол себе голень, катаясь на горке во дворе на набережной реки Каменки в Петербурге. Ребёнку потребовалась помощь медиков, а производитель горки утверждает, что площадка была закрыта.

    Как рассказала «Фонтанке» мама мальчика Марина 17 мая, всё произошло накануне. По ее словам, новая горка была ничем не огорожена и сын вместе с друзьями решил покататься.

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    «Он был в шортах, так как тепло. Прокатился несколько раз, и в один из них попал на какую-то зацепку. Таким образом повредил ногу. Сегодня с мужем утром пошли посмотреть, что там с этой горкой, и, конечно, пришли в ужас, потому что там конкретно две очень мощные зацепки, по крайней мере, видимые глазу», — рассказала Марина.

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    Женщина обратилась в управляющую компанию — там жительнице пообещали закрыть горку. Представитель производителя горки в ответ на жалобу заявил, что не нужно было пускать детей на площадку.

    «Сказали, что горка закрыта, что там площадка строится и якобы нечего пускать детей на строящуюся площадку, хотя площадка открыта», — утверждает Марина.

    Компания-застройщик сообщила «Фонтанке», что все-таки детская горка находится на стадии завершения монтажа и не введена в эксплуатацию. Об этом свидетельствуют сигнальные ленты и ограждение с информацией о проведении работ.

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    «Ранее ленты несколько раз срывались, после чего застройщик возвращал их на место. Вполне вероятно, что лента была в очередной раз сорвана, а информация на ограждении проигнорирована», — уточнили в компании.

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