«Мы пришли в ужас». Ребёнок вспорол себе ногу на горке во дворе на севере Петербурга

11-летний мальчик распорол себе голень, катаясь на горке во дворе на набережной реки Каменки в Петербурге. Ребёнку потребовалась помощь медиков, а производитель горки утверждает, что площадка была закрыта.

Как рассказала «Фонтанке» мама мальчика Марина 17 мая, всё произошло накануне. По ее словам, новая горка была ничем не огорожена и сын вместе с друзьями решил покататься.

Фото: предоставлено Мариной Фото: предоставлено Мариной Поделиться Поделиться





«Он был в шортах, так как тепло. Прокатился несколько раз, и в один из них попал на какую-то зацепку. Таким образом повредил ногу. Сегодня с мужем утром пошли посмотреть, что там с этой горкой, и, конечно, пришли в ужас, потому что там конкретно две очень мощные зацепки, по крайней мере, видимые глазу», — рассказала Марина.

Фото: предоставлено Мариной Фото: предоставлено Мариной Фото: предоставлено Мариной Поделиться Поделиться





Женщина обратилась в управляющую компанию — там жительнице пообещали закрыть горку. Представитель производителя горки в ответ на жалобу заявил, что не нужно было пускать детей на площадку.

«Сказали, что горка закрыта, что там площадка строится и якобы нечего пускать детей на строящуюся площадку, хотя площадка открыта», — утверждает Марина.

Компания-застройщик сообщила «Фонтанке», что все-таки детская горка находится на стадии завершения монтажа и не введена в эксплуатацию. Об этом свидетельствуют сигнальные ленты и ограждение с информацией о проведении работ.

Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться



