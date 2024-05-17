«Для нас это неприемлемо»: Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы по Украине

Венгрия заблокировала принятие резолюции Совета Европы по Украине. Об этом 17 мая сообщил в своих соцсетях министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Основанием для наложения вето стало, по словам Сийярто, признание Советом Европы мирного плана президента Украины Владимира Зеленского как единственной «формулы мира», которую следует рассмотреть и поддержать резолюцией.

«Для нас это неприемлемо. Другие подготовили мирные планы, которые не хуже планов украинского президента. Я попросил, чтобы мы включили другие мирные планы в резолюцию Совета Европы. Это было отвергнуто большинством. Вот почему я наложил вето», написал глава венгерского МИДа.