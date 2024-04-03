Шойгу провел переговоры с главой Минобороны Франции. Речь зашла и о «Стамбульской мирной инициативе»

Министр обороны России Сергей Шойгу по просьбе французской стороны провел телефонные переговоры с главой военного ведомства Франции Себастьяном Лекорню. Об этом в среду, 3 апреля, сообщает Минобороны России. Лекорню выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». «Настойчиво пытался убедить в непричастности Украины и стран Запада к атаке террористов, перекладывая ответственность на ИГИЛ*», — говорится в публикации российского военного ведомства.

В ходе разговора Шойгу заявил, что расследование теракта в «Крокусе» будет доведено до конца, все виновные будут наказаны. «Имеются сведения об украинском следе в организации теракта», — уточнили в Минобороны.



При переговорах была отмечена готовность к диалогу по ситуации на Украине.

Как говорится в публикации военного ведомства, исходные положения могли бы основываться на «Стамбульской мирной инициативе». А проведение встречи в Женеве без участия России бессмысленно.

Также Шойгу указал на заявление французской стороны об отправке войск на Украину. Министр обороны РФ сказал, что при реализации такой инициативы «это создаст проблемы для самой Франции». В начале декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия сохраняет готовность к переговорам с Украиной. В октябре президент РФ Владимир Путин говорил, что для начала переговорного процесса Украине необходимо отменить декрет Зеленского, запрещающий вести переговоры.



В последний раз официальные переговоры между Россией и Украиной проходили весной 2022 года. Помощник президента Владимир Мединский, который возглавлял российскую делегацию, заявил, что Кремль требовал от Украины отказа от вступления в НАТО, а также признания Крыма российским и суверенитета республик Донбасса.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта, когда четверо вооруженных мужчин проникли в концертный зал и открыли стрельбу по всем, кто находился внутри. По последним данным, в результате стрельбы и последующего пожара погибли 143 человека. Расследуется уголовное дело о теракте. 11 человек, включая исполнителей, задержаны. Секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил, что следы теракта в Москве ведут к спецслужбам Украины, а Киев контролируется США.

