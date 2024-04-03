Патрушев: следы теракта в Москве ведут к спецслужбам Украины, а Киев контролируется США

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев выступил 3 апреля на ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, где сделал несколько заявлений о произошедшем 22 марта в Москве террористическом акте.
В частности, экс-директор ФСБ рассказал коллегам, что «следы теракта в «Crocus City Hall» ведут к спецслужбам Украины, полностью подконтрольной Соединенным Штатам Америки». По мнению Патрушева, это может быть связано с тем, что «ВСУ и НАТО бессильны на поле боя и все чаще прибегают к террористическим методам». Освещение теракта в западных СМИ секретарь российского Совбеза обозначил «хорошо срежессированным в нужном русле».
Комментируя причастность к теракту сторонников афганской ветви радикальной террористической группировки ИГИЛ*, Патрушев обвинил в создании этой организации и ей подобных США.
Реакцию Зеленского, обвинившего в теракте российские власти, секретарь Совета безопасности назвал «неадекватной» и выразил признательность коллегам за соболезнования в адрес России и решительное осуждение теракта.
Недавно стало известно, что число детей, погибших в результате трагедии в «Крокусе», увеличилось до шести.
* Запрещенная в России террористическая организация