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    «Следующий шаг не за нами». Лавров — о патовой ситуации и мирных планах по Украине

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    39 комментариев

    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил 4 апреля в ходе посольского круглого стола по урегулированию конфликта на Украине.

    Ситуацию глава российского МИДа назвал патовой, но уточнил, что «не Россия ее туда загнала». «Следующий шаг не за нами», — сказал министр. Требование украинской стороны, поставившей условием для мирных переговоров возврат к границам 1991 года, Лавров прокомментировал следующим образом: «Мечтать не вредно».

    Любые гарантии безопасности Украины Лавров согласился обсуждать только при выстраивании диалога «на равных условиях». При этом министр допустил участие различных других стран в обсуждении «формулы мира», объясняя это тем, что «у России нет диктаторских замашек». Самым «четким» планом мирного урегулирования Лавров назвал китайскую инициативу, состоящую из 12 пунктов, взаимосвязанных и происходящих из анализа причин происходящего. В заключение глава российского дипломатического ведомства сказал, что Россия «всегда готова к честному разговору по всем этим делам».

    Накануне альтернативная «стамбульская мирная инициатива» стала предметом обсуждения в ходе телефонных переговоров министра обороны России Сергея Шойгу и главы военного ведомства Франции Себастьяна Лекорню.

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    Комментарии 39

    Гость04 Апр 2024 в 16:49
    и это министр кокаистер патовая ситуация была в крокусе болван
    +0−0
    aprahka04 Апр 2024 в 16:01
    Патовая ситуация это ничья.Лавров ничего не перепутал?
    +0−0
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