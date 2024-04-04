«Следующий шаг не за нами». Лавров — о патовой ситуации и мирных планах по Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил 4 апреля в ходе посольского круглого стола по урегулированию конфликта на Украине.



Ситуацию глава российского МИДа назвал патовой, но уточнил, что «не Россия ее туда загнала». «Следующий шаг не за нами», — сказал министр. Требование украинской стороны, поставившей условием для мирных переговоров возврат к границам 1991 года, Лавров прокомментировал следующим образом: «Мечтать не вредно».

Любые гарантии безопасности Украины Лавров согласился обсуждать только при выстраивании диалога «на равных условиях». При этом министр допустил участие различных других стран в обсуждении «формулы мира», объясняя это тем, что «у России нет диктаторских замашек». Самым «четким» планом мирного урегулирования Лавров назвал китайскую инициативу, состоящую из 12 пунктов, взаимосвязанных и происходящих из анализа причин происходящего. В заключение глава российского дипломатического ведомства сказал, что Россия «всегда готова к честному разговору по всем этим делам».