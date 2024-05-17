Забил гантелью из-за развода. В Ленобласти раскрыли пропажу уроженки Гатчины в Финляндии

Уроженца Гатчины в Ленобласти приговорили за убийство супруги. Женщина без вести пропала в Финляндии более 10 лет назад, и долгие годы преступление не могли раскрыть, сообщает 17 мая пресс-служба СК РФ по Ленинградской области.

Еще в ноябре 2015 года было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство») по факту безвестного исчезновения уроженки Гатчины. Женщина 1971 года рождения жила в Финляндии с мужем и ребенком. Годами дело оставалось нераскрытым, а затем его достали на одном из межведомственных совещаний по расследованию неочевидных тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в прошлые годы.

Следователи провели системный анализ противоречий в показаниях лиц, проходящих по делу. Были сделаны сложные комиссионные, судебно-медицинские и ситуационные экспертизы. И, наконец, удалось восстановить картину произошедшего.

По версии следствия, в сентябре 2013 года между супругами случился конфликт на почве бракоразводного процесса. Муж потерпевшей, уроженец Гатчины 1972 года рождения, находясь в ее доме в Коувола, три раза ударил женщину гантелью в область жизненно важных органов. От полученных травм потерпевшая скончалась. Чтобы скрыть преступление, мужчина вывез ее тело на машине и сбросил в реку. Тело не нашли до сих пор.

Суд признал мужчину виновным в убийстве из корыстных побуждений (пункт «з» части 2 статьи 105 УК РФ). Его приговорили к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.