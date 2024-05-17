Пушкин из шести блюд или «некий амбассадор»

Фото: Марина Мамонтова Поделиться Поделиться





«Впереди невероятные события! Присоединяйтесь к грандиозному проекту «АртПушкин», — обещали интернет-анонсы. Дмитрий Грозный стал свидетелем этих невероятных событий.

Все анонсы сообщали, что мероприятие состоится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слова про поддержку в данном случае — не дежурная фраза: они означали, что «АртПушкин» получил грант от государства. Официальный сайт фонда это подтвердил: размер гранта составил 11 019 000,00 рублей. В пояснительной информации к заявке, в частности, сообщалось, что «А.С. Пушкин является неким амбассадором русского языка и русской культуры» и «Мало кто задумывается, что творчество А.С. Пушкина, даже при его изучении в школьной или вузовской программе, может заинтересовать человека во взрослом возрасте». Заявителем проекта являлась индивидуальный предприниматель Набатова Анна Викторовна, связанная с судоходной туристической компанией «Нева Тревел».

Фото: Марина Мамонтова Фото: Марина Мамонтова Фото: Марина Мамонтова Фото: Марина Мамонтова Фото: Марина Мамонтова Фото: Марина Мамонтова Фото: Марина Мамонтова Фото: Марина Мамонтова Фото: Марина Мамонтова Фото: Марина Мамонтова Поделиться Поделиться





Приглашение в ресторан «Бальмонт», расположенный в гостинице «Москва», на Гастрономический литературно-музыкальный вечер «1799/ Евгений Онегин» обещало много всего: красную дорожку, фуршет — дегустацию блюд меню пушкинской эпохи, художественную фотовыставку уникальных авторских работ А. С. Пушкина, моно-спектакль с участием народного артиста РФ А. Ливанова, камерного оркестра, балета и песочной анимации, а также эксклюзивные наборы с блюдами от шести известных шефов и ресторанов Петербурга». Не пойти невозможно!



Говорили, что будет сразу 500 гостей, а именно: «яркие представители светского круга Санкт-Петербурга и Москвы, представители СМИ и ТВ, дизайнеры, бизнесмены, звезды шоу-бизнеса, актёры, спортсмены, политические и общественные деятели».

Связь гостиницы «Москва» с пушкинской эпохой на первый взгляд неочевидна — типичный образец архитектуры развитого социализма, да и ресторан «Бальмонт» — по факту вместительный банкетный зал, в котором проходят события самые разные, например, ярмарки вакансий Цента занятости населения Санкт-Петербурга.



Площадка в целом была оформлена креативно: красная дорожка оказалась пресс-воллом с красным ковром, перед которым гостей в свои дружеские объятия заключал двух-метровый плюшевый кот в мини-цилиндре и с золотой цепью на шее. В благодарность за покладистость кот (по всей видимости, тот самый, ученый) вручал каждому фотогерою магнитик с Пушкиным в розово-красно-желто-зелено-голубо-синих тонах (в другую эпоху, можно было бы просто сказать, что Пушкин был раскрашен во все цвета радуги, но сейчас — ни в коем случае этого не утверждаем). Такие большие и маленькие Пушкины здесь были везде: на полу перед сценой и даже на каждом зрительском стуле.



«Художественная фотовыставка уникальных авторских работ А. С. Пушкина» представляла собой строй мольбертов с отпечатанными на квадратиках пенокартона рисунками Александр Сергеича. Тут же были расставлены ростовые фигуры героев его сказок, вырезанные из того же пенокартона.

Дресс-код Elegance каждый интерпретировал по-своему: кто-то посчитал необходимым вечернее платье, а кто-то — футболку. Вообще знакомых лиц оказалось совсем немного: мероприятие, в частности, посетили владелица пространства Mars Наталия Чаплина, исполнительный директор WhereToEat Алексей Дудин, модель Татьяна Неклюдова и др. Фуршет-дегустация блюд меню пушкинской эпохи была скорее обильной, нежели искусной. И, конечно, гастрономия — та область искусства, где точное аттрибутирование возможно нечасто, но можно сказать совершенно точно, что Пушкин никак не мог есть оливье (тем более в его советской версии): дело в том, что Люсьен Оливье, которому приписывают изобретение того самого салата, родился в 1838 г., то есть через год после смерти поэта.



Впрочем, кулинарная концепция вечера была сложнее. Так как приготовить гастрономический ужин на 500 человек организаторы посчитали невозможным, то 6 шефов сделали свои блюда заранее, их должны были вручить на выходе, а пока на экране показывали видеоролики, а потом на сцену выходили их герои-повара: бренд-шеф и совладелец винного бара ZAZAZU и ресторана MON CHOUCHOU Дмитрий Решетников, бренд-шеф отеля «Гельвеция» Александр Богданов и бренд-шеф ресторанов Cristal и Villa Verde Валерий Порядин — последний с годовалой дочкой на руках. Остальные три шефа в этот вечер были в отъезде. Представлением каждого блюда и всего остального занималась Алла Довлатова. Некогда разудалая соратница Дмитрия Нагиева по эфиру радио «Модерн» зачитывала со сцены, что «особое пристрастие Пушкин питал к моченой морошке», мастерски совмещая интонации диктора советского телевидения и учительницы, которой до смерти наскучил ее урок.

Фото: Марина Мамонтова Поделиться Поделиться





В голове раз за разом возникали строчки, естественно, опять-таки «солнца нашей поэзии»: «В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань». Зачем этот «балет», во время которого улыбчивые стройные девушки в золотых кринолинах с кораблями и люстрами на головах ритмично перемещаются туда-сюда под музыку Штрауса? Китайские туристы были бы в восторге!

Единственной безусловной ценностью вечера было чтение Аристархом Ливановым «Евгения Онегина»: естественно, это был не весь роман, иначе бы чтение растянулось часов на пять, а конспект самых важных его мест. Жаль, что в финале в зале было занято в лучшем случае 10% мест.



Всяк уходящему, как и обещано, вручили черный пакет все с тем же разноцветным Пушкиным на боку. Внутри — 6 черных боксов и в качестве бонуса — шоколадная конфета «Трюфель с клюквой» с пушкинским профилем. Шефы, надо сказать, сделали все что могли. Ведь даже нелюбимый Пушкиным Фаддей Булгарин в трактате «Искусство обеда» писал: «Подайте мне пастет Периге в черепке, лучший трюфельный соус в деревянной чаше, и заставьте меня есть при сальных свечах, в грязной, мрачной комнате, на столе непокрытом — я откажусь от вкусных блюд и соглашусь лучше съесть кусок черного хлеба с водою, в светлой комнате, за столом блистательным». В общем, половину впечатления от любого гастрономического обеда составляет обстановка, тебя окружающая, посуда, приборы и т.д. А тут — картонные боксы, содержимое которых приготовлено сильно заранее. А потому неудивительно, что на выходе оказался ростбиф под девизом «прожуй меня, если сможешь» и хрустящая земляная груша, которая давно размякла. Кстати, в презентации от Довлатовой знаменитое «ростбиф окровавленный» прозвучало с инновационным ударением через «а».



А названия блюд имеют значение. Только послушайте: «вяленая свекла с ламбрусским сыром и медовым вареньем из морошки». Про варенье из морошки, такое ощущение, совсем забыли, а что такое ламбрусский сыр осталось неизвестным, при Пушкине во всяком случае был лимбургский. Из розовых блинов сделали торт с прослойками из сливочного крема. В миндальном бланманже с киселем победил именно кисель. Наиболее цельным блюдом выглядел, пожалуй, страсбургский пирог с уткой, фисташками и фуагра. Хотя, конечно, он вряд ли соответствовал пушкинскому оригиналу. Хотя бы потому, что его готовили с рябчиками.

Фото: Марина Мамонтова Поделиться Поделиться





P. S. Проект «АртПушкин» вовсе не закончился. Грядут мюзикл «Сказка о царе Салтане» и мультимедийный маршрут навигации «АртПушкин» по каналам Петербурга: на кораблике до конца сентября будут показывать сериал «Чернильные сказки», выполненный в технике «дудл — анимации». Вот краткий синопсис: «Няня-чернильница рассказывает своему подопечному, маленькому и любопытному перу по имени Саша, необычные сказки о жизни и творчестве Александра Сергеевича Пушкина. В доме-музее, где и живут наши герои, любопытный и любознательный Саша находит портрет мужчины, который держит в руках его пра-пра-пра дедушку. Этим мужчиной оказывается Пушкин»...



Сеансы состоятся на «Арт маршруте Нева Тревел». Руководителем и совладельцем ООО «Нева Тревел Компани» является Набатов Андрей Юрьевич. До недавнего времени он был также соучредителем ООО «Нева Кэйтеринг СПб». Совместно с Набатовой Анной Викторовной. Той самой, которая получила грант на проект «АртПушкин»



Остался один вопрос: зачем на теплоходе смотреть мультики?

