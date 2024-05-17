На выставку в Петербург привезли первый российский автомобиль и императорский стул. Вице-губернатор опробовал и то и то

Одним из экспонатов на выставке в рамках фестиваля «ТранспортФест» на Манежной площади стал автомобиль, который представили на нижегородской выставке 1896 года. Организаторы стенда позиционируют его как первый российский автомобиль. Как они рассказали 17 мая делегации из Смольного, двигатель и трансмиссию изготовило предприятие Евгения Яковлева, ходовую часть и колеса — фабрика Петра Фрезе.

Однако Николай II, по их словам, не проявил стратегического мышления и не поверил в перспективы самодвижущихся повозок. В автомобиль он не сел, а сел на приставленный стул — он тоже на стенде. Вице-губернатор Кирилл Поляков, к слову, посидел и там и там.

Напомним, «ТранспортФест» проходит в Петербурге 16–18 мая. В рамках него проходят конкурсы профессионального мастерства водителей общественного транспорта, мероприятия деловой программы. 17 мая на Манежной открылась выставка инновационного транспорта, где почти 40 компаний представляют более 50 экспонатов.

