Семилетний иностранец пострадал под колёсами «Ниссана» на Замшиной

Полицейские выясняют обстоятельства аварии в Калининском районе Петербурга, в результате которой на больничной койке оказался юный иностранец. Об этом стало известно «Фонтанке» 17 мая.
ДТП случилось у дома № 52 по Замшиной улице два дня назад. По предварительным данным, в начале восьмого часа вечера на дорогу в неположенном месте выбежал
Мальчика увезли в детскую больницу имени Раухфуса с сотрясением мозга и ушибами груди, руки и мочевого пузыря. Предварительно, на улице он был без взрослых.
Пострадавший — гражданин Узбекистана, в Петербург он прибыл в феврале.
В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что ребёнка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Все обстоятельства аварии устанавливаются. Известно, что водитель — житель Калининского района, за последние полтора года его трижды штрафовали за превышение скорости.