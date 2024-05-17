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    Семилетний иностранец пострадал под колёсами «Ниссана» на Замшиной

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    Полицейские выясняют обстоятельства аварии в Калининском районе Петербурга, в результате которой на больничной койке оказался юный иностранец. Об этом стало известно «Фонтанке» 17 мая.

    ДТП случилось у дома № 52 по Замшиной улице два дня назад. По предварительным данным, в начале восьмого часа вечера на дорогу в неположенном месте выбежал 7-летний ребёнок. Объехать его не удалось 69-летнему водителю Nissan Almera.

    Мальчика увезли в детскую больницу имени Раухфуса с сотрясением мозга и ушибами груди, руки и мочевого пузыря. Предварительно, на улице он был без взрослых.

    Пострадавший — гражданин Узбекистана, в Петербург он прибыл в феврале.

    В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что ребёнка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

    Все обстоятельства аварии устанавливаются. Известно, что водитель — житель Калининского района, за последние полтора года его трижды штрафовали за превышение скорости.

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