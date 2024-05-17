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    Путин: планов взятия Харькова у России на сегодняшний день нет. Создается буферная зона

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    У Вооруженных сил РФ на сегодняшний день нет планов по взятию Харькова, а операция на харьковском направлении является ответом на обстрелы российских регионов. Об этом 17 мая заявил президент России Владимир Путин в ходе общения со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета в Китае. Прямую трансляцию ведет пресс-служба Кремля.

    Глава государства отметил, что операция ВС РФ на харьковском направлении происходит по вине властей Украины, которые принимают решение об обстреле российских регионов. Путин сказал, что в зоне специальной военной операции создается буферная зона и российские войска продвигаются под Харьковом строго по плану.

    О необходимости создания санитарной зоны безопасности, чтобы защитить Белгородскую область и другие регионы от атак со стороны ВСУ, российский лидер говорил в марте этого года. Путин тогда отмечал, что Россия вынуждена будет «в какой-то момент, когда посчитает целесообразным, создать определенную санитарную зону на сегодняшних территориях, подчиненных киевскому режиму, которую будет сложно преодолеть теми средствами поражения, которые использует противник».

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