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Происшествия Мальчик не добежал. ДТП на Джона Рида попало на видео

Мальчик не добежал. ДТП на Джона Рида попало на видео

5 491
35 комментариев

Серьёзное ДТП с ребёнком в Невском районе Петербурга зафиксировала камера видеонаблюдения.

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ДТП, как уже писала «Фонтанка», произошло вечером 12 декабря на улице Джона Рида, 1. 37-летняя женщина за рулем «Шевроле Спарка» не заметила ребенка на «зебре» и не успела затормозить. На записи видно, что маленький мальчик бежал через дорогу. Он был один.

По данным «Фонтанки», 8-летний пострадавший в состоянии средней степени тяжести был доставлен в детскую больницу № 19. Женщину в этом году ни разу не привлекали к ответственности за нарушения ПДД.

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Комментарии
35
280303529
2 часа
ВУ водительнице явно ни к чему. Надо погулять пешком, для ума.
Михаил Тимошин
2 часа
Сложно было не заметить.
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