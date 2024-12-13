Мальчик не добежал. ДТП на Джона Рида попало на видео

Серьёзное ДТП с ребёнком в Невском районе Петербурга зафиксировала камера видеонаблюдения.

Источник: «Фонтанка.ру»

ДТП, как уже писала «Фонтанка», произошло вечером 12 декабря на улице Джона Рида, 1. 37-летняя женщина за рулем «Шевроле Спарка» не заметила ребенка на «зебре» и не успела затормозить. На записи видно, что маленький мальчик бежал через дорогу. Он был один.

По данным «Фонтанки», 8-летний пострадавший в состоянии средней степени тяжести был доставлен в детскую больницу № 19. Женщину в этом году ни разу не привлекали к ответственности за нарушения ПДД.