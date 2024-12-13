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Происшествия «Камри» в Новосергиевке эффектно влетела в забор. Водитель — интересный персонаж

«Камри» в Новосергиевке эффектно влетела в забор. Водитель — интересный персонаж

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15 комментариев

Сотрудники ДПС 13 декабря оформили ночную аварию во Всеволожском районе Ленобласти, несмотря на давление со стороны водителя, рассказывает «Дорожный инспектор».

12 декабря около 23:40 в деревне Новосергиевка, 2, Toyota Camry на большой скорости врезалась в забор частного дома. Водителю повезло: он чуть-чуть не долетел до бетонного столба, который причинил бы больше повреждений. По словам очевидцев, от водителя несло запахом алкоголя, и он несколько раз пытался сбежать с места ДТП.

«Подписчик, приславший данную историю, еще и пострадал от данного злодея — во время съемки, чтобы скрыть улики, был разбит дорогой смартфон», — отмечается в сообщении.

Действительно, 42-летний водитель «надул» 1,030 мг/л при допустимом значении 0,160 мг/л, то есть норма оказалась превышена в 6,5 раз. Составлен административный материал за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (статья 12.8 КоАП РФ).

Судя по фотографиям, пишет «Дорожный инспектор», мужчина внешне похож на начальника управления по Фрунзенскому району ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу полковника внутренней службы Руслана Фомина.

+2

«Отдельно стоит отметить работу инспекторов ДПС Госавтоинспекции Всеволожского района. Несмотря на постоянное давление со стороны персонажа: бравирование связями и прочими „статусными“ словами, оформление было доведено до конца», — подчеркивается в сообщении.


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Комментарии
15
В_Ф
56 минут
Забавно, теперь "отдельно отмечают" людей которые просто выполнили свои служебные обязанности. То есть обычно они поступают по другому? Давайте продолжим эту традицию - хирург Иванов успешно провел очередную операцию, отметим, сантехник Вася успешно установил радиатор, отметим, водитель Петров не нарушил ПДД, отметим и т.д. Что-то не так происходит если приходится "отдельно отмечать" людей нормально сделавших свою работу.
Dr. Jones
1 час
Если он действительно начальник и полковник, то откупится и дело замнут. Увы, в нашей стране правосудие очень избирательно.
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