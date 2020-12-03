В Петербург пришла крупнейшая партия вакцины от COVID-19. Но только для избранных

Вторая с начала пандемии партия вакцины от коронавируса прибыла в Петербург в специальных термоконтейнерах. Она значительно крупнее предыдущей, но её хватит лишь на небольшую группу избранных медиков. Производитель — НИИ им. Гамалеи.



«Сегодня прибыла партия вакцины 1600 доз. Итого получили 2042 дозы. Пока она только для медиков используется», — сообщили 3 декабря «Фонтанке» в Комздраве.



Вакцину направят в 40-ю больницу Курортного района и 68-ю поликлинику Красногвардейского района, где её смогут правильно хранить. Как писала «Фонтанка», в первой партии было всего 400 доз. А всего в общей сложности до 1 января Северная столица получит 4667 доз.

