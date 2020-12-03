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В Петербург пришла крупнейшая партия вакцины от COVID-19. Но только для избранных

Вторая с начала пандемии партия вакцины от коронавируса прибыла в Петербург в специальных термоконтейнерах. Она значительно крупнее предыдущей, но её хватит лишь на небольшую группу избранных медиков. Производитель — НИИ им. Гамалеи.

«Сегодня прибыла партия вакцины 1600 доз. Итого получили 2042 дозы. Пока она только для медиков используется», — сообщили 3 декабря «Фонтанке» в Комздраве.

Вакцину направят в 40-ю больницу Курортного района и 68-ю поликлинику Красногвардейского района, где её смогут правильно хранить. Как писала «Фонтанка», в первой партии было всего 400 доз. А всего в общей сложности до 1 января Северная столица получит 4667 доз.

Накануне президент Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию от коронавируса в России уже на следующей неделе.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (9)

AP-SPb
Самое интересное, что большинство медиков сами ни за какие коврижки прививаться не будут. Ну по крайней мере те, что поумнее и действительно медики, а не хранители красивой бумажки. Когда я спросил одного "А если будут заставлять?" мне не моргнув глазом ответили "А раковины для чего?".
260569221
Ой... да и задарма эта вакцина не нужна...

Вот когда царь сам лично (в прямом эфире) привьётся, тогда подумаю
виктор эммануил
написано правильно,медперсонала в петербурге более ста тысяч,добавьте сюда многочисленный инженерно технический персонал,преподавателей медвузов,которые или практикуют сами или в тесном контакте .Поэтому 4667 доз это такая капля,что и врачам не хватит.
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