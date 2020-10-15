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15.10.2020 15:15
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Крупнейшая партия вакцины от коронавируса прибыла в Петербург: это сотни доз

Первая крупная партия вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19 прибыла в Петербург. Сразу 400 доз препарата поступили на Центральную фармацевтическую базу.

Фото: предоставил комитет по здравоохранению
Фото: предоставил комитет по здравоохранению

Как сообщили 15 октября в комитете по здравоохранению, первая партия вакцины предназначена для иммунизации медицинских работников всех городских стационаров. В первую очередь сделать прививку будет предложено сотрудникам приемных покоев и «красных зон». Директор Центральной фармацевтической базы Любовь Полякова уточнила, что вакцина помещена в холодильную камеру, где поддерживается температура минус 23–24 градуса. Оттуда она будет направлена в два медицинских учреждения — Городскую больницу № 40 и одну из поликлиник Красногвардейского района.

Всего до конца года в Петербург будет поставлено из Центра Гамалеи 4667 доз препарата. Пока вакцину от COVID-19 уже получили 42 медицинских работника из Городской больницы № 40 и Клинической инфекционной больницы им. С. П. Боткина.

Накануне в Роспотребнадзоре заявили, что для того, чтобы остановить коронавирус в Петербурге, нужно привить 75–80% населения. В то же время планы до конца года наладить выпуск вакцины миллионными тиражами вызывают вопросы даже в правительстве.

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Комментарии (5)

медведь Дмитрий
А какая вам разница, вы же прививаться не будите ? .....А Брит вообще лучше салом натрётся ,ну а потом павианьей вакциной ужалится,гордо )))))).
262126571
Вот это партия! Курам на смех.
Obseerv
Четыреста доз - огромная партия вакцины? В день сейчас заболевает больше!!!
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