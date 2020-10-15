Как сообщили 15 октября в комитете по здравоохранению, первая партия вакцины предназначена для иммунизации медицинских работников всех городских стационаров. В первую очередь сделать прививку будет предложено сотрудникам приемных покоев и «красных зон». Директор Центральной фармацевтической базы Любовь Полякова уточнила, что вакцина помещена в холодильную камеру, где поддерживается температура минус 23–24 градуса. Оттуда она будет направлена в два медицинских учреждения — Городскую больницу № 40 и одну из поликлиник Красногвардейского района.

Всего до конца года в Петербург будет поставлено из Центра Гамалеи 4667 доз препарата. Пока вакцину от COVID-19 уже получили 42 медицинских работника из Городской больницы № 40 и Клинической инфекционной больницы им. С. П. Боткина.



Накануне в Роспотребнадзоре заявили, что для того, чтобы остановить коронавирус в Петербурге, нужно привить 75–80% населения. В то же время планы до конца года наладить выпуск вакцины миллионными тиражами вызывают вопросы даже в правительстве.

