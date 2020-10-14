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14.10.2020 15:15
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Роспотребнадзор: Чтобы остановить коронавирус в Петербурге, нужно привить 75–80% населения

Коллективного иммунитета в Петербурге нет, а привить перспективной вакциной придется миллионы жителей, рассказала «Фонтанке» начальник отдела эпидемиологического надзора петербургского Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия.

«Конечно, все надежды на то, что будет массовая вакцинация и население выработает коллективный иммунитет. Но, чтобы приостановилась циркуляция вируса, надо привить 75–80% населения. Когда такое количество вакцины поступит для массовой вакцинации, я сказать вам не могу», — заявила она 14 октября в интервью «Фонтанке».

Как сообщила Чхинджерия, по данным Института Пастера, 24–25% населения имеют антитела. Но инфекция новая, плохо изучена, и сказать, насколько иммунитет будет продолжителен, пока невозможно.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что большую часть населения России собираются привить от COVID-19 в течение 9–12 месяцев. А пока прививают лишь медиков — в Петербурге на очереди почти пять тысяч желающих.

О том, почему в Петербурге так быстро растет заболеваемость и ждет ли нас «третья волна», читайте в полной версии интервью — здесь.

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Комментарии (6)

Fjfef
А что по этому поводу думают Венесуэльские друзья получившие вакцину)?
Komarinsk2019
Даже если и будет нужное количество, с чего они взяли. что все побегут прививаться непонятной вакциной с непонятным сроком действия и неизвестными побочками?
260778831
ЕМГИП говорили что при максимальной загрузке могут производить до 1,5 доз в год без модернизации пр-ва.
А ученфй Зверев говорил что все население земли переболеет за 200 недель.
Классическая задача про бегуна и черепаху притом наоборот-)
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