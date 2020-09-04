Большинство россиян обещают вакцинировать от коронавируса за год

Как передаёт ТАСС, по словам Гинцбурга, вакцина «Спутник V» позволяет организму человека выработать иммунитет, достаточный для противодействия любой дозе вируса. «Тот иммунный ответ, который зафиксирован в настоящее время у добровольцев под действием данной вакцины, достаточен для противодействия любой заражающей дозе COVID-19, которую только можно вообразить», — сказал Гинцбург.

В мире масштабная вакцинация от коронавируса, по оценкам ВОЗ, начнётся не раньше середины 2021 года.

О появлении отечественной разработки в начале августа этого года сообщил президент РФ Владимир Путин. Мировое медицинское сообщество скептически отнеслось к этой новости во многом потому, что в открытом доступе не оказалось никакой информации о ходе и результатах клинических испытаний препарата. Центр имени Гамалеи пообещал исправить эту ситуацию, опубликовав соответствующие данные в международном научном журнале. 4 сентября было объявлено об их опубликовании. При этом третью фазу исследований российской вакцины только предстоит провести, она пройдет не только в России.