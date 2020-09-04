В ВОЗ рассказали, когда начнется массовая вакцинация от коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) полагает, что масштабная вакцинация от коронавируса в мире начнется не раньше середины 2021 года. Об этом заявила 4 сентября официальный представитель структуры Маргарет Харрис.
«Если говорить о реалистичных сроках, то мы не ожидаем увидеть широкомасштабную вакцинацию до середины будущего года», — уверила она.
В то же самое время Харрис сообщила, что на данный момент значительное количество вакцин-кандидатов в разных странах мира находится на третьей стадии испытаний.
«Мы знаем, что по меньшей мере от шести до девяти из них уже прошли довольно длинный путь испытаний», — сказала представитель ВОЗ.
Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название «Спутник V». Препарат был разработан центром им. Гамалеи и прошел клинические испытания в июне — июле. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. 15 августа в Минздраве сообщили о начале производства препарата.
Позже директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург сообщил ТАСС, что вакцинация добровольцев на этапе пострегистрационных исследований начнется в сентябре. Всего в исследованиях примут участие 40 тыс. человек, 10 тыс. из которых получат плацебо вместо вакцины.