FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +18
75.47р89.14р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
04.09.2020 14:43
0
Печать

В ВОЗ рассказали, когда начнется массовая вакцинация от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) полагает, что масштабная вакцинация от коронавируса в мире начнется не раньше середины 2021 года. Об этом заявила 4 сентября официальный представитель структуры Маргарет Харрис.

«Если говорить о реалистичных сроках, то мы не ожидаем увидеть широкомасштабную вакцинацию до середины будущего года», — уверила она.

В то же самое время Харрис сообщила, что на данный момент значительное количество вакцин-кандидатов в разных странах мира находится на третьей стадии испытаний.

«Мы знаем, что по меньшей мере от шести до девяти из них уже прошли довольно длинный путь испытаний», — сказала представитель ВОЗ.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название «Спутник V». Препарат был разработан центром им. Гамалеи и прошел клинические испытания в июне — июле. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. 15 августа в Минздраве сообщили о начале производства препарата.

Позже директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург сообщил ТАСС, что вакцинация добровольцев на этапе пострегистрационных исследований начнется в сентябре. Всего в исследованиях примут участие 40 тыс. человек, 10 тыс. из которых получат плацебо вместо вакцины.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний