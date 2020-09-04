В ВОЗ рассказали, когда начнется массовая вакцинация от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) полагает, что масштабная вакцинация от коронавируса в мире начнется не раньше середины 2021 года. Об этом заявила 4 сентября официальный представитель структуры Маргарет Харрис.



«Если говорить о реалистичных сроках, то мы не ожидаем увидеть широкомасштабную вакцинацию до середины будущего года», — уверила она.



В то же самое время Харрис сообщила, что на данный момент значительное количество вакцин-кандидатов в разных странах мира находится на третьей стадии испытаний.

