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14.08.2020 08:44
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Результаты испытаний российской вакцины от коронавируса будут опубликованы в зарубежном научном журнале

Россия предоставит результаты клинических испытаний вакцины для публикации в научном журнале в понедельник. Об этом 14 августа сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

«Уже в начале следующей недели мы планируем подать большую статью по результатам клинических исследований вакцины», - сказал Гинцбург в интервью «Интерфаксу».

Что это будет за журнал, учёный пока не говорит.

«Есть предложения от ряда серьезных журналов, которые уже хотят опубликовать. Не российские - международные, возможно, даже американские», — заявил он, пояснив, что в россии публикация результатов клинических испытаний возможна только после получения регистрации препарата, чтобы это не влияло на окончательное решение.

На вакцину уже получен патент. Ещё около 150 стран патентуют препарат. Россия первой зарегистрировала вакцину от COVID-19 и назвала её « Спутник V».

Тем временем, опрос сервисом «Справочник врача» показал недоверие российских медиков к новой разработке. 52% заявили, что не готовы прививаться от коронавируса.

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Комментарии (3)

dedmoroz_5e4d8827384c2
публиковать надо, если погонят вакцину, разработанную за деньги налогоплательщиков, через олигархов на экспорт из страны, а если будут прививать внутри страны, то зачем это надо ?

52% заявили, что не готовы прививаться от коронавируса.
Надо работать на остальные 48%, это уже огромная работа....
Агроном аэродрома
"Что это будет за журнал, учёный пока не говорит." - тык нэйшенэл интерест. Можно даже не гадать.
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