Результаты испытаний российской вакцины от коронавируса будут опубликованы в зарубежном научном журнале

Россия предоставит результаты клинических испытаний вакцины для публикации в научном журнале в понедельник. Об этом 14 августа сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.



«Уже в начале следующей недели мы планируем подать большую статью по результатам клинических исследований вакцины», - сказал Гинцбург в интервью «Интерфаксу».

Что это будет за журнал, учёный пока не говорит.



«Есть предложения от ряда серьезных журналов, которые уже хотят опубликовать. Не российские - международные, возможно, даже американские», — заявил он, пояснив, что в россии публикация результатов клинических испытаний возможна только после получения регистрации препарата, чтобы это не влияло на окончательное решение.

