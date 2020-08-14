РБК: Опрос показал недоверие российских врачей к вакцине от коронавируса
Российских медиков смущает нехватка данных об эффективности созданной в центре имени Гамалеи вакцины от коронавируса, о регистрации которой на этой неделе сообщил президент Владимир Путин.
Как пишет 14 августа РБК, большинство врачей, опрошенных сервисом «Справочник врача», заявили, что не готовы сделать прививку от коронавируса (52% респондентов). Согласны на вакцинацию 24,5%. 20% заявили, что будут рекомендовать вакцинацию пациентам, коллегам или знакомым. В опросе через профильное приложение «Справочник врача» 12–13 августа приняли участие 3040 врачей-специалистов.
Говоря о причинах недоверия к вакцине, 66% опрошенных заявили, что данных о её эффективности недостаточно. 48% отметили, что средство создано за слишком короткое время.
Вакцина от коронавируса под названием «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа, в гражданский оборот её планируется выпустить с 1 января 2021 года. Производство наладят в центре имени Гамалеи и в компании «Биннофарм». В мировой общественности на фоне множества положительных откликов звучат и сомнения. В Минздраве Германии опасаются, что вакцина не прошла достаточного количества испытаний, а слишком раннее использование может быть опасно. По словам главного инфекциониста США Энтони Фаучи, разработать вакцину и подтвердить ее безопасность — две разные вещи. ВОЗ также не хватило информации для оценки российской вакцины.