FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +21
73.61р87.04р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
14.08.2020 07:43
0
Печать

РБК: Опрос показал недоверие российских врачей к вакцине от коронавируса

Российских медиков смущает нехватка данных об эффективности созданной в центре имени Гамалеи вакцины от коронавируса, о регистрации которой на этой неделе сообщил президент Владимир Путин.

Как пишет 14 августа РБК, большинство врачей, опрошенных сервисом «Справочник врача», заявили, что не готовы сделать прививку от коронавируса (52% респондентов). Согласны на вакцинацию 24,5%. 20% заявили, что будут рекомендовать вакцинацию пациентам, коллегам или знакомым. В опросе через профильное приложение «Справочник врача» 12–13 августа приняли участие 3040 врачей-специалистов.

Говоря о причинах недоверия к вакцине, 66% опрошенных заявили, что данных о её эффективности недостаточно. 48% отметили, что средство создано за слишком короткое время.

Вакцина от коронавируса под названием «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа, в гражданский оборот её планируется выпустить с 1 января 2021 года. Производство наладят в центре имени Гамалеи и в компании «Биннофарм». В мировой общественности на фоне множества положительных откликов звучат и сомнения. В Минздраве Германии опасаются, что вакцина не прошла достаточного количества испытаний, а слишком раннее использование может быть опасно. По словам главного инфекциониста США Энтони Фаучи, разработать вакцину и подтвердить ее безопасность — две разные вещи. ВОЗ также не хватило информации для оценки российской вакцины.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний