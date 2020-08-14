РБК: Опрос показал недоверие российских врачей к вакцине от коронавируса

Российских медиков смущает нехватка данных об эффективности созданной в центре имени Гамалеи вакцины от коронавируса, о регистрации которой на этой неделе сообщил президент Владимир Путин.

Как пишет 14 августа РБК, большинство врачей, опрошенных сервисом «Справочник врача», заявили, что не готовы сделать прививку от коронавируса (52% респондентов). Согласны на вакцинацию 24,5%. 20% заявили, что будут рекомендовать вакцинацию пациентам, коллегам или знакомым. В опросе через профильное приложение «Справочник врача» 12–13 августа приняли участие 3040 врачей-специалистов.