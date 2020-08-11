Путин: В России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса
На совещании 11 августа президент России Владимир Путин заявил, что в стране зарегистрирована вакцина против коронавируса. Первыми прививать будут врачей и учителей.
Слово президент сразу же передал министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Он рассказал, что вакцина показала высокую эффективность и безопасность, серьезных осложнений на стадии клинических испытаний выявлено не было. Вакцина действует векторным методом, технология в Центре Гамалеи была разработана еще в 90-х годах, на ее базе разработали шесть вакцин, один из самых ярких примеров, по мнению Мурашко, — от Эболы. Министр также перечислил с десяток фамилий тех, кто работал над созданием вакцины. Производить ее будут в самом центре и силами компании «Биннофарм». Первыми в очереди на прививку — учителя и медики.
Путин после окончания доклада уточнил у министра, известно ли ему о регистрации вакцин в других странах. Тот ответил, что разработки близки к этой стадии в Китае и других странах, но по сути Россия оказалась первой. Президент посчитал необходимым отметить, что векторный метод построен именно на клетках человека.
О том, как выглядит многолетняя и многомиллиардная работа Центра Гамалеи, «Фонтанка» писала подробно. Почему вакцина может оказаться неэффективной и как складывается судьба упомянутого Мурашко лекарства от Эболы, читайте здесь.