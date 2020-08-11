Путин: В России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса

На совещании 11 августа президент России Владимир Путин заявил, что в стране зарегистрирована вакцина против коронавируса. Первыми прививать будут врачей и учителей.

Слово президент сразу же передал министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Он рассказал, что вакцина показала высокую эффективность и безопасность, серьезных осложнений на стадии клинических испытаний выявлено не было. Вакцина действует векторным методом, технология в Центре Гамалеи была разработана еще в 90-х годах, на ее базе разработали шесть вакцин, один из самых ярких примеров, по мнению Мурашко, — от Эболы. Министр также перечислил с десяток фамилий тех, кто работал над созданием вакцины. Производить ее будут в самом центре и силами компании «Биннофарм». Первыми в очереди на прививку — учителя и медики.