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11.08.2020 11:34
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Путин: В России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса

На совещании 11 августа президент России Владимир Путин заявил, что в стране зарегистрирована вакцина против коронавируса. Первыми прививать будут врачей и учителей.

Слово президент сразу же передал министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Он рассказал, что вакцина показала высокую эффективность и безопасность, серьезных осложнений на стадии клинических испытаний выявлено не было. Вакцина действует векторным методом, технология в Центре Гамалеи была разработана еще в 90-х годах, на ее базе разработали шесть вакцин, один из самых ярких примеров, по мнению Мурашко, — от Эболы. Министр также перечислил с десяток фамилий тех, кто работал над созданием вакцины. Производить ее будут в самом центре и силами компании «Биннофарм». Первыми в очереди на прививку — учителя и медики.

Путин после окончания доклада уточнил у министра, известно ли ему о регистрации вакцин в других странах. Тот ответил, что разработки близки к этой стадии в Китае и других странах, но по сути Россия оказалась первой. Президент посчитал необходимым отметить, что векторный метод построен именно на клетках человека.

О том, как выглядит многолетняя и многомиллиардная работа Центра Гамалеи, «Фонтанка» писала подробно. Почему вакцина может оказаться неэффективной и как складывается судьба упомянутого Мурашко лекарства от Эболы, читайте здесь.

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Комментарии (14)

Oleg_I
Давайте с Владимир-Владимировича и начнем. А то вдруг он заразится, нехорошо будет, страна без кормчего, погибнет Россия.
262126571
Поздравляю нас всех с отличной новостью! Надо не забывать, что фармкомпании еще те "белые и пушистые зайчики". Именно они не дают ходу очень многим новым лекарствам, сами толком ничего не разрабатывают, а покупают готовые субстанции из Китая. И их слушать? Да этих волков в овечьей шкуре слушать надо в последнюю очередь. Верю, что у нас или от Гамалеи или от Вектора будут работающие вакцины, позволяющие переболеть группам риска в легкой форме.
dedmoroz_5e4d8827384c2
отлично, когда в СПб начнётся вакцинация?
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