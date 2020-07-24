Как ученые шли к вакцине против COVID-19. История российского копипаста

В январе 2020 года Хорошевский районный суд Москвы вынес приговор по делу о хищении более 400 миллионов рублей у корпорации «Роснано». В 2009-м она неудачно вложилась в проект по строительству фармзавода и разработке трех лекарственных препаратов, включая гриппозную вакцину «АдеВак-Флю».

Министерство здравоохранения планирует в августе зарегистрировать и ввести в оборот вакцину от исследовательского центра Гамалеи. Ученые создали её «копипастом» со своих предыдущих, не принятых научным сообществом, изысканий. В их генетической памяти — уголовное дело, скепсис ВОЗ и ноль внедренных в фармацевтику препаратов.

На генную инженерию и купился Анатолий Чубайс, согласившись спонсировать идею НИИ Гамалеи. Ученые во всем мире экспериментировали с аденовирусами. Они вызывают у человека легкие респираторные заболевания. Из аденовируса удаляются гены, отвечающие за размножение. Таким образом, он становится просто транспортом, или вектором. Вместо удаленных генов вшивается белок другого вируса. При инъекции в организм аденовирус доставляет белок в клетки человека, который должен отреагировать иммунным ответом.

Стороной договора была выбрана малоизвестная компания «НТФарма», а НИИ Гамалеи сохранил роль соисполнителя и куратора научной программы. Научным руководителем «НТФармы» стал Борис Народицкий — правая рука Александра Гинцбурга. Они и их молодой коллега Денис Логинов проходили по уголовному делу свидетелями. Один из осужденных, Рустам Атауллаханов, указан с ними в качестве соавтора научного патента на изобретение в области генной инженерии.

Заявку на финансирование проекта, оцененного в 1,6 миллиарда рублей, в Роснано подавал столичный НИИ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи. Его руководитель Александр Гинцбург входил в состав научно-технического совета корпорации.

После неудачи с «АдеВак-Флю» шанс разработчикам института Гамалеи проявить себя выпал в 2014 году. В Африке свирепствовала эпидемия Эболы, а Россия переживала непростые «посткрымские» времена.

Бизнес-план Роснано предполагал выход на мировой рынок гриппозных вакцин оборотом 3 миллиарда долларов, заявляла в 2009 году управляющий директор Роснано Ольга Шпичко . Но корпорации от проекта достались остов фармпредприятия под Ярославлем и не прошедшие регистрацию препараты. На их создание предусматривались 40 % финансирования. Злые языки говорят, что вакцина «АдеВак-Флю» оказалась бесполезной. Формально она еще имеет шанс на существование. Клинические исследования ведутся с 2015 года и продлены до 31 декабря 2020-го. В Youtube можно найти презентацию Минпромторга об успехах российской фармацевтики и медицины с упоминанием метода НИИ Гамалеи. В 2013 году он подавался как достижение.

«Предлагаемая нами технология позволяет сократить время получения вакцинных штаммов с 60 до 28 дней, что актуально для разработки вакцин против пандемичных штаммов вируса гриппа», — рисовал светлое будущее Борис Народицкий.

Российскую вакцину на стадии постклинических исследований вкололи 2 тысячам гвинейских добровольцев, а академику Гинцбургу вручили «Орден за заслуги» Гвинейской Республики за выдающийся вклад в борьбу с эпидемией. В 2017 году институт Гамалеи добился публикации своего исследования в весьма скромном медицинском журнале «Человеческие вакцины и иммунотерапия» (Human Vaccines and Immunotherapeutics). Он не входит в топ-50 профильных изданий. Его наукометрический «фактор воздействия» (индекс цитируемости) составляет 2,850. Для сравнения, у The Lancet — 43,380 .

Увы, мир отнесся скептически к российской разработке. В ВОЗ документы о проведенных клинических испытаниях не поступали. Препараты от Гамалеи не допустили до вакцинации населения во время новых вспышек в Африке. Они до сих проходят международные клинические испытания без видимой надежды на признание. Их судьба печально отличается от одобренной в 2019 году вакцины rVSV-ZEBOV, в испытании которой участвовали почти 12 тысяч человек, а результаты опубликованы в престижном журнале The Lancet.

Так как к африканским странам было приковано внимание всего мира, а ученые безуспешно экспериментировали с вакцинами, заявление Владимира Путина в феврале 2016 года о регистрации российского препарата от вируса Эболы наделало шуму. Министр здравоохранения Вероника Скворцова презентовала в Женеве два типа субстанции от ученых Гамалеи — «ГамЭвак» и «ГамЭвак-Комбо».

Вакцины от Эболы Минздрав зарегистрировал 28 декабря 2015 года. В реестре разрешений на клинические исследования, которые должны проводиться до регистрации препарата, записи отсутствовали, отмечала в годовом докладе http://acto-russia.org/files/bulletin_12.pdf российская Ассоциация организаций клинических исследований (АОКИ). Эти разрешения появились позже, внесенные, видимо, задним числом под порядковыми номерами совсем других исследований. Кроме того, отсутствовали за 2015 год решения Совета по этике Минздрава, без которых препараты не допускают до исследований.

Отказ ведущих научных изданий публиковать исследование Гамалеи связывают с его несоответствием международным правилам и стандартам. Без их соблюдения данные не могут быть признаны достоверными.

Вакцину от Эболы ученые института Гамалеи создавали по тому же векторному методу. В качестве транспорта использовали аденовирус 5-го серотипа (AD5), а груза — рекомбинантный вирус везикулярного стоматита (VSV), экспрессирующего в организме белок вируса Эбола. Ведущий научный сотрудник Гамалеи Денис Логунов рассказывал прессе, что вакцина показала хорошую переносимость.

Четвертой попыткой ученых Гамалеи не просто создать что-то векторное, но и внедрить в фармацевтику, стала работа над вакциной против ближневосточного респираторного синдрома (БВРС-КоВ, или MERS-cov).

Работа над гриппозной вакциной окончательно укрепила коллаборацию ученых Гамалеи и военных, поэтому неудивительно, что Минобороны так активно участвует в разработке вакцины против COVID-19 — даже в обход международных правил.

Клинические исследования длятся два года. Их по двум контрактам с институтом Гамалеи на 45 миллионов рублей проводит военный госпиталь Бурденко. Ориентировочное завершение исследований — конец 2020-го.

Вторую попытку создать гриппозную вакцину на основе векторного метода ученые Гамалеи предприняли в середине 2010 годов. Препарат «ГамФлюВак» так и не вышел на отечественный и мировой рынок. У Минздрава пока нет оснований считать его безопасным, вакцину он не регистрирует.

«Мы отправляли запросы в министерство, но они остались без ответа», — уточнила «Фонтанке» исполнительный директор АОКИ Светлана Завидова.

Это заболевание тоже вызвано новым коронавирусом. Его впервые диагностировали в 2012 году в Саудовской Аравии, и с тех пор в 27 странах, в том числе европейских, зарегистрировали около 2500 случаев заражения. По данным ВОЗ, смертность составляет 35 %. Основным резервуарным хозяином для БВРС-КоВ считается одногорбый верблюд, которому коронавирус достался в отдаленном прошлом от летучих мышей.



В майском интервью Первому каналу директор института Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина против MERS-cov — ближайшего родственника COVID-19 — в его учреждении создана полтора года назад.



Всемирная организация здравоохранения в 2020 году констатировала:



«В настоящее время не существует ни специфического лекарственного средства, ни вакцины от этой болезни».



Изыскания



Следы научных исследований вакцины против MERS-cov «БВРС-ГамВак» все же имеются. В 2020 году в российском журнале «Иммунология» под авторством Гинцбурга, его подчиненных, сотрудников Сеченовского университета и 48-го ЦНИИ Минобороны вышла девятистраничная публикация о формировании протективного иммунного ответа к коронавирусу БВРС-КоВ у грызунов и приматов. Испытания показали 100-процентную защиту животных от летальной инфекции при их вакцинации.



Из статьи следует, что вакцина против БВРС-КоВ имеет идентичную структуру, что и вакцина против COVID-19. В нее входят рекомбинантные частицы на основе аденовируса человека серотипов 26 (rAd26) и 5 (rAd5), несущие белок вируса БВРС.



Впрочем, клинически доказанного эффекта вакцины Гамалеи нет. Пока даже нет результатов испытаний на человеке. По данным Минздрава, разрешение на клиническое исследование вакцины против БВРС-КоВ выдано институту Гамалеи в сентябре 2019 года. Учреждение заключило контракт с петербургской компанией «Экселлена» на 20 миллионов рублей. Испытание должно завершиться до конца 2020 года. В нем участвуют 276 добровольцев, 50 из которых составляют контрольную группу наблюдения. Им ввели препарат сравнения — плацебо. Период наблюдения за добровольцами составляет 180 дней.



Минздравом вакцина не зарегистрирована, мировому научному сообществу она тем более неизвестна.



Скорость



Государственное задание на создание вакцины против COVID-19 Минздрав выдал институту Гамалеи 20 апреля 2020 года. Через месяц Александр Гинцбург заявил о готовности препарата и сообщил, что он испытан на сотрудниках. Денис Логунов в интервью «Медузе» рассказал о двухнедельном сроке создания и подтвердил, что вакцина «Гам-Ковид-Вак» — это копипаст вакцины «БВРС-ГамВак» против ближневосточного респираторного синдрома. Отличаются они только «грузом» — видом белка вируса.



Александр Гинцбург тоже неустанно повторяет, что ковидная вакцина — плод работы института над предыдущими препаратами. Об этом он заявил, в том числе, на апрельском совещании у Владимира Путина, а заодно попросил 1,5 миллиарда для розлива вакцины на площадях института Гамалеи. У него есть единственная внедренная в жизнь наработка — вакцина БЦЖ. Она не векторная.



Уязвимые



Исследование вакцины против COVID-19, если можно так выразиться, проводится широкими мазками. То, что Гинцбург испытал препарат на своих сотрудниках, противоречит федеральному закону — без разрешения Минздрава тесты на человеке проводить нельзя. Его выдали только 16 июня. Это также выходит за рамки Хельсинкской декларации Всемирной медицинской ассоциации, соблюдение условий которой прописано в протоколе исследования. Под защиту декларации попадают и военнослужащие — они есть среди добровольцев, на которых испытывают вакцину.



Медики, военные относятся к уязвимым субъектам исследования, так как стоящие выше в служебной иерархии лица могут оказать на них влияние. Участие уязвимых групп оправдано только в том случае, если исследование имеет отношение к потребностям и приоритетам оказания медицинской помощи именно данной категории лиц и не может быть проведено с участием лиц, не относящихся к уязвимой группе.



Свои



Классическое клиническое исследование состоит из трех фаз. Иногда первую и вторую совмещают, проверяя одновременно безопасность и дозировку. Третья фаза представляет масштабное — как правило, с участием тысяч человек — исследование эффективности. После этого спонсор (разработчик) может подавать в Минздрав заявку на регистрацию препарата.



Для испытания ковидных вакцин в фазах 1–2 институт Гамалеи выбрал давних знакомых. Добровольцев наблюдали в 7-м филиале госпиталя Бурденко (больница войск РХБЗ) и Сеченовском университете. Александр Гинцбург с 2000 года заведует в вузе кафедрой инфектологии и вирусологии, его подчиненные — в том числе Борис Народицкий и Денис Логунов — преподают.



При испытаниях препаратов должны быть «процессуально» независимые лица. Их называют главными исследователями. В Сеченовском университете это врач-инфекционист, доцент, кандидат меднаук Лола Морозова. Она не ответила на письмо «Фонтанки». В 7-м филиале госпиталя Бурденко роль главного исследователя исполняла доцент Ирина Гагарина. На интернет-платформе ClinLine (объединяет исследователей, пациентов и разработчиков) указано, что Ирина Викторовна имеет однолетний стаж клинических исследований, количество проведенных испытаний в качестве главного лица — три. Контактов Ирины Гагариной обнаружить не удалось.



Превосходно



Главную роль в анализе результатов, полученных при клиническом испытании, играет тоже формально независимая организация. Она проводит итоговую научно-исследовательскую работу (НИР), проверяя препарат на безопасность, переносимость и иммуногенность.



Договор на НИР стоимостью 16 миллионов рублей институт Гамалеи заключил с петербургской «Экселленой», которая также исследует вакцину против БВРС. Первый промежуточный отчет по условиям договора датирован 27 июня, второй — 30 июля. Финальный отчет для предоставления Минздраву — 1 сентября. Договор действует до 30 ноября 2020-го, но еще в течение 180 дней «Экселлена» должна наблюдать за добровольцами и фиксировать осложнения.



«Экселлена» упоминается пять раз в реестре разрешений Минздрава на проведение клинических исследований. Все они связаны с проверкой дженериков на эквивалентность оригинальным препаратам. Начало трех исследований датировано летом 2020 года. С 21 июля «Экселлена» проводит сравнительную фармакокинетику белого угля на пациентах с диареей, с 21 июля — препарата «Итоприд» на пациентах с гастритом, с 1 июня — препарата для контроля концентрации мочевой кислоты в крови. Еще два исследования датированы 2018 годом. Опрошенные «Фонтанкой» представители организаций, специализирующихся на клинических исследованиях, не смогли вспомнить «Экселлену».



«Это точно не активный игрок, предыдущая деятельность не выглядит серьезно», — сказал один из собеседников.



Институт Гамалеи — единственная организация, которая снабжает «Экселлену» госконтрактами.



Завершение



Компания принадлежит 40-летнему выпускнику Военно-медицинской академии Константину Захарову. В беседе с «Фонтанкой» он, по сути, предвосхитил содержание отчета Минздраву по ковидной вакцине.



— В принципе, все замечательно. Результаты хорошие. Препарат безопасен, по нашим оценкам. И предварительные данные по иммуногенности тоже очень хорошие, как мы и ожидали, — говорит Захаров. — Сейчас мы находимся на стадии завершения, близимся к анализу промежуточных результатов. Это первая-вторая фаза.

— Когда планируете финальный отчет в Минздрав передать?



— Надо смотреть госконтракт.



— 1 сентября.



— Значит, 1 сентября.



— Но не раньше?



— Однозначно, не раньше.



— А может быть зарегистрирована вакцина до вашего финального отчета?



— Нет. Конечно, нет. Есть постановление правительства № 441 по регистрации лекарственных препаратов в условиях пандемии. В соответствии с этим спонсор действует. У нас есть задача по проведению клинического исследования, мы завершим в необходимые сроки.



— Сколько вы еще будете наблюдать добровольцев?



— 180 дней в соответствии с протоколом клинического исследования, утвержденным Минздравом. После финального отчета будут дополнительные.



— Участники рынка говорят, что ваша компания не на слуху.



— У нас более 40 проведенных клинических исследований. Для наших заказчиков эта информация открыта.



— Вы сказали, что препарат эффективен. Что это значит?



— По предварительным данным, он вызывает сильный иммунный ответ. Он обладает протективными свойствами. Безопасность — отсутствие тяжелых побочных реакций. По моим сведениям, в основном это повышение температуры, что свойственно большинству вакцин. В общем, профиль безопасности очень благоприятный у исследуемых препаратов.



— Чем можно объяснить, что вакцина против коронавируса фактически исследована за полтора месяца?



— Очень хорошо организована работа у института Гамалеи по разработке лекарств и вакцин. Они не спали ночами, жили в лабораториях, и это привело к таким результатам. Люди самоотверженные, они получили результат, который был всем необходим. Существует платформа у института Гамалеи. Это уже третья вакцина на ней. Это позволило коллегам разработать вакцину очень быстро. Доклинику провели хорошо. Ну и помощь от ведомств. Мы имеем интересную вакцину, почти закончившееся исследование 1–2-й фазы, которую планируется зарегистрировать, и широкомасштабное исследование с привлечением тысяч людей для подтверждения иммуногенности и протективных свойств. Эта 3-я фаза будет выполняться в ближайшее время. Мы впереди планеты всей.



— Сколько может пройти от предоставления вами финального отчета до начала массовой вакцинации населения?



— Я не знаю. Это все зависит от возможности производства. Министр говорил о сроках вакцинации. Думаю, они хорошо ориентируются в сроках.



— Если ориентироваться на Мурашко, то он запланировал регистрацию вакцины на август и вакцинацию групп риска тоже на август.



— Ну, наверное, так и есть.



— Но финальный отчет будет готов не ранее сентября…



— Я не могу сказать, когда финальный отчет будет готов. Он будет готов в соответствии со сроками и очень оперативно. Он не может быть раньше момента, когда последний доброволец сдаст кровь на точку временную, или пока эти данные не будут проанализированы в лаборатории. Сейчас же июль? Середина августа — да, вполне разумные сроки говорит [министр здравоохранения], так оно и есть.



— А 180 дней — что за срок?



— Через это время будет оценен уровень антител. На самом деле, титр антител нарастает очень активно. Насколько я понимаю, что уже в течение недели титр антител достигает тех значений, необходимых для протективных свойств. Мы лишь на 180-й день подтвердим, что титр антител сохраняется.



— Стали бы вы внедрять массовую вакцинацию препаратом, который не прошел 3-ю фазу клинических исследований?



— В настоящей ситуации, по данным, которые мы получили… Слушайте, я бы сделал, да. Эпидемситуация остро стоит. Они же не внедряют вакцину просто так, даже после регистрации продолжатся испытания. Поэтому в любом случае будет подтверждена эффективность. Надо 3-ю фазу проводить параллельно вакцинации населения.



P. S.: 24 июля появилась информация, что Минздрав может отложить на полгода массовую вакцинацию населения. Вероятно, это связано с необходимостью провести масштабные исследования (3-я фаза), прежде чем пустить наработку института Гамалеи в свободный оборот. Российский фонд прямых инвестиций, выступающий одним из спонсоров производства вакцин, тем не менее планирует произвести 200 миллионов доз к концу 2020 года.



Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»