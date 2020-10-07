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07.10.2020 19:24
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Врачи Боткинской больницы укололись «Спутником V». На очереди — почти пять тысяч медиков

Вслед за коллегами из 40-й больницы отечественной вакциной от коронавируса привились шестеро врачей больницы имени Боткина. Пока налаживаются логистические цепочки, им пришлось ехать в Сестрорецк.

Прививку врачи сделали 7 октября, сообщает комитет здравоохранения Смольного. Сотрудники инфекционной больницы для этого поехали в 40-ю больницу в Сестрорецк, куда привезли первую порцию предназначенной для медработников вакцины.

В 40-й сейчас привит «Спутником» 21 человек, то есть всего в городе вакцину пробуют на себе 27 человек. На очереди — 4 667 врачей и медсестер, которые работают в «красных» зонах.

Ранее Путин рассказал, что первой зарегистрированной в мире вакциной привились не только его родственники, но и «почти все Министерство обороны». Она до сих пор до конца не прошла клинические испытания.

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