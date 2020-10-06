Путин рассказал о вакцинировании от коронавируса близких родственников и военных. Препарат просят поставить в Украину
Президент России на встрече с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком рассказал о применении российской вакцины от коронавируса. Украинский политик тоже уже привился.
«В моём окружении очень много и близких мне людей, и близких родственников <...> вакцинировались», — заявил 6 октября Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, также препаратом воспользовалось «почти все Министерство обороны» страны. Президент допустил, что российскую вакцину могли бы поставить и в Украину.
Медведчук заверил, что члены его семьи уже привились российским препаратом от COVID-19, который он назвал «огромной победой». «Не было температуры, никаких побочных эффектов не было», — заверил политик и попросил рассмотреть возможность отправки разработки на Украину.
Путин поблагодарил Медведчука за его конструктивную позицию по вопросу отношений с Россией.
11 августа президент РФ заявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса. Владимир Путин также сообщил, что его дочь «поучаствовала в эксперименте» и сделала прививку.