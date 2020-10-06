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06.10.2020 17:36
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Путин рассказал о вакцинировании от коронавируса близких родственников и военных. Препарат просят поставить в Украину

Президент России на встрече с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком рассказал о применении российской вакцины от коронавируса. Украинский политик тоже уже привился.

«В моём окружении очень много и близких мне людей, и близких родственников <...> вакцинировались», — заявил 6 октября Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, также препаратом воспользовалось «почти все Министерство обороны» страны. Президент допустил, что российскую вакцину могли бы поставить и в Украину.

Медведчук заверил, что члены его семьи уже привились российским препаратом от COVID-19, который он назвал «огромной победой». «Не было температуры, никаких побочных эффектов не было», — заверил политик и попросил рассмотреть возможность отправки разработки на Украину.

Путин поблагодарил Медведчука за его конструктивную позицию по вопросу отношений с Россией.

11 августа президент РФ заявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса. Владимир Путин также сообщил, что его дочь «поучаствовала в эксперименте» и сделала прививку.

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Комментарии (11)

blackcatwhitecat
Ну что ж, теперь можно вздохнуть спокойно - баре то привиты. А мы улыбаемся и машем.
6cat
Интересно, КТО из украинцев просит препарат? Мы ведь для них угроза №1. Они на нас санкции мешками набрасывают...
Wuhan Proletarian
Людке штоли с молодым мужем поставили чудодейственную вакцину?
Дочу ишшо раньше огуляли, а других родственников вроде не наблюдается.
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