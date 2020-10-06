Путин рассказал о вакцинировании от коронавируса близких родственников и военных. Препарат просят поставить в Украину

Президент России на встрече с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком рассказал о применении российской вакцины от коронавируса. Украинский политик тоже уже привился.



«В моём окружении очень много и близких мне людей, и близких родственников <...> вакцинировались», — заявил 6 октября Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, также препаратом воспользовалось «почти все Министерство обороны» страны. Президент допустил, что российскую вакцину могли бы поставить и в Украину.