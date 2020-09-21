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21.09.2020 13:06
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«Она безопасна и эффективна». ВОЗ поблагодарила Россию за разработку вакцины от коронавируса

Глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения похвалил российский препарат от COVID-19 после встречи с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко.

«ВОЗ очень ценит те усилия РФ в области разработки вакцины против коронавируса, а именно «Спутник V», — цитирует 21 сентября заявление Ханса Клюге ТАСС.

По его словам, разработанная в России вакцина оказалась «безопасна и эффективна».

До этого Всемирная организация здравоохранения заявляла, что не получила достаточно информации о российской вакцине от COVID-19 для ее оценки.

11 августа президент РФ заявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса. Владимир Путин также сообщил, что его дочь «поучаствовала в эксперименте» и сделала прививку. Разработали препарат в научном центре Гамалеи. Подробнее о безопасности вакцины читайте в материале «Фонтанки».

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