«Она безопасна и эффективна». ВОЗ поблагодарила Россию за разработку вакцины от коронавируса

Глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения похвалил российский препарат от COVID-19 после встречи с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко.

«ВОЗ очень ценит те усилия РФ в области разработки вакцины против коронавируса, а именно «Спутник V», — цитирует 21 сентября заявление Ханса Клюге ТАСС.

По его словам, разработанная в России вакцина оказалась «безопасна и эффективна».

До этого Всемирная организация здравоохранения заявляла, что не получила достаточно информации о российской вакцине от COVID-19 для ее оценки.